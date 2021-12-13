مجلس ناحية قنايا يستنكر الهجمات على شنكال

واستهدفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي مبنى مجلس الشعب في خانصور في الـ 11 من كانون الأول الجاري، كما استهدفت مسيّرة تركية في الـ 7 من الشهر الجاري في ناحية خانصور التابعة لشنكال، سيارة الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية في شنكال، مروان بدل، مما أدى إلى استشهاده وجرح طفليه.

كما استهدف الطيران المسيّر التركي، في الـ 20 و الـ 23 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سيارتين؛ مدنية وعسكرية في مدينة كوباني، أدى إلى استشهاد 5 أشخاص. واستهدف في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر، سيارة مدنية في حي الهلالية بمدينة قامشلو أدى إلى استشهاد 3 أشخاص.

وأدلي البيان أمام مبنى مجلس ناحية قنايا بحضور العشرات من أعضاء المؤسسات في الناحية، إذ قرأه باللغة العربية الرئيس المشترك لمجلس الناحية محمد عثمان.

واستنكر البيان الهجومين الأخيرين على شنكال وقال بأنهما "يهدفان إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وكسر روابط الأخوة والتعايش السلمي"، وأضاف بأن "الهجومين وقعا أمام أعين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان اللتان تدعيان حماية الإيزيديين".

وأشار البيان إلى أن الاستهدافين يأتيان ضمن سياسة الدولة التركية الهادفة لإبادة الشعب الكردي والقضاء على إرادة الشعب الإيزيدي".

مؤكداً أنه عبر هكذا اعتداءات أثبتت حكومة العدالة والتنمية الإرهابية مرة أخرى توسيع نطاق حربها الخاصة على المجتمع الإيزيدي خاصة والكردي عامة.

ونوه البيان إلى أن هكذا هجمات تهدف إلى إعادة "الإرهاب" العالمي المتمثل بداعش وإخفاء حزب العدالة والتنمية انكساراته المستمرة.

وأكد أن تركيا لن تنال من عزيمة شعب المنطقة عبر استهدافها للمواطنين بالطائرات المسيّرة في شمال وشرق سوريا وشنكال.

وأعلن مجلس ناحية قنايا عبر البيان وقوفهم إلى جانب شعب شنكال وإدارتها الذاتية، وطالب من المجتمع الدولي والحكومة العراقية بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات التي وصفها بغير الإنسانية واللاأخلاقية.

وجدد البيان في ختامه العهد بالسير على نهج القائد عبد الله أوجلان وزيادة وتيرة النضال والمقاومة لتحرير القائد جسدياً وكافة الأراضي المحتلة.

(م ع/ج)

ANHA