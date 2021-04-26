مجلس ناحية قامشلو: وفرنا احتياجات أهالي حي طي

وخرج عدد من أهالي حي طي منذ أيام من حيهم، إثر الاشتباكات التي اندلعت نتيجة هجوم مرتزقة الدفاع الوطني على حاجز لقوى الأمن الداخلي في دوار الوحدة بمدينة قامشلو.

وفي هذا الصدد، قال نائب الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية قامشلو، حاج عبد الوهاب جميل، لوكالتنا: "جراء ممارسات مرتزقة الدفاع الوطني في حي طي، خرج عدد من أهالي الحي متوجهين إلى مدينة قامشلو، ونحن بدورنا استقبلناهم، ووفرنا احتياجاتهم".

وأضاف جميل أن "بعض الأهالي لم يكن لديهم مكان للإيواء، فاستقبلهم أهالي مدينة قامشلو بودّ، وبدورنا وفرنا لهم احتياجاتهم من مواد غذائية".

مضيفًا أن "عددًا من الأهالي كان لديهم أقرباء في المدينة، فقمنا بإيصالهم إلى هناك على رغبة منهم".

ولفت جميل أن "الأهالي الذين خرجوا من حي طي كانوا مستائين من ممارسات مرتزقة الدفاع الوطني في المنطقة، وما أثاروه من فتنة بين المكونات"، وأكد أن مجلس ناحية قامشلو مستعد لتقديم كل ما يتطلب منه للأهالي.

(س ر)

ANHA