مجلس ناحية جل آغا يشجب هجمات الاحتلال التركي ويؤكد على رفع وتيرة النضال

تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وهجومها الأخير على سيارة على طريق قامشلو- ديرك، أدلى مجلس ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم الخميس، ببيان إلى الرأي العام.

وقصفت مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي يوم أمس الأربعاء، سيارة عند استراحة "آري" في مفرق قرية معشوق 7 كم شرقي تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو؛ مما أسفر عن إصابة المواطن، أحمد السالم 45 عاماً.

وقرئ البيان من قبل الإداري في مؤسسة التموين، صالح سفو، بحضور أعضاء وعضوات مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسائية ومجلس عوائل الشهداء، وذلك في كراج الناحية.

واستهل البيان "ما زالت دولة الاحتلال التركي تسعى جاهدة إلى النيل من أرضنا وشعبنا مستخدمة جميع الأساليب لتدخله غير الشرعي في أرضنا؛ بهدف زعزعة الأمن والنيل من إرادتنا وكسرها".

ولفت البيان إلى أن "دولة الاحتلال التركي معروفة تاريخياً بأنها الدولة الأكثر إرهاباً وهمجية وطغياناً على مر العصور ولم يسلم منها أحد، حيث تحاول جاهدة؛ النيل من عزيمة شعبنا بأقصى أنواع الإرهاب السياسي والعسكري".

مشدداً "شعبنا ثائر وأصحاب فكر وفلسفة وسيحطم كل مؤامراتها بسواعد أبنائنا في قوات سوريا الديمقراطية".

وندد بيان المجلس بالهجوم الأخير لدولة الاحتلال التركي على طريق قامشلو- ديرك، وعاهد برفع وتيرة النضال والمقاومة في وجه كل من يحاول المساس بمكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا.

(ب ش/ آ)

ANHA