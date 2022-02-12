مجلس ناحية ديرك يجتمع مع أعيان وعشائر المنطقة والشخصيات الوطنية

تجمع المئات من الوجهاء والأعيان ورجال الدين وأعضاء لجان الصلح والشخصيات الوطنية في مركز دجلة للثقافة والفن وبحضور مجلس عوائل الشهداء وقوات الأسايش في ديرك والرئاسة المشتركة لمجلس ناحية ديرك.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى الإداري في منطقة ديرك روبار ديرك كلمة تطرق فيها إلى آخر المستجدات التي تمر بها المنطقة بشكل عام من القصف التركي المستمر والمؤامرات التي تحاك ضد شمال وشرق سوريا وخاصة الأحداث الأخيرة في سجن غويران ".

وتابع ديرك "يجب أن نكون يقظين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة من المؤامرات والمخططات التي تحاك ضد المنطقة ومكوناتها والتي تهدف إلى القضاء على مكتسبات شعوب شمال وشرق سوريا التي تحققت بفضل دماء أبناء المنطقة".

ونوه ديرك إلى أن جميع المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد شعوب المنطقة باءت بالفشل بفضل تكاتف وتوحيد الشعوب في شمال وشرق سوريا على أسس ومبادئ فلسفة الأمة الديمقراطية التي دعا إليها القائد عبدالله أوجلان، مضيفاً أن المشاكل العالقة في الشرق الأوسط لا يمكن حلها نتيجة الصراعات المذهبية والعرقية والقومية التي زرعتها الدول الرأسمالية والرجعية للتحكم بمصير الشعوب، للحفاظ على مصالحها في الشرق الأوسط".

وتطرق ديرك أيضاً إلى المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان والتي ما زالت مستمرة "من خلال المخططات التي تحاك ضد المنطقة، والتي تعتبر استمرارية لهذه المؤامرة بهدف القضاء على إرادة الشعوب والخضوع لسياستهم الرأسمالية".

وأوضح ديرك أن الحرب الخاصة التي تشنها الدول الفاشية ضد شعوب المنطقة تهدف إلى إفراغها من الفئة الشابة لتصبح لقمة سائغة لهم للقضاء على خيرات الشعوب. منوهاً إلى أن الهدف من أحداث سجن غويران هو القضاء على إرادة الشعوب من خلال الحرب الخاصة التي تدار في غرف مظلمة للقضاء على إرادة الشعوب وتغيير ديموغرافية المناطق".

كما ألقى القيادي في أسايش ديرك معن عبد العزيز كلمة حول الأوضاع الأمنية الأخيرة في المنطقة وقال "إن قوى الأمن الداخلي ومنذ تأسيسها تسعى إلى تحقيق الأمن والأمان وحماية كافة الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الأهلي، وكانت وما زالت العين الساهرة على حماية المنطقة".

وأضاف عبدالعزيز " إن الإدارة الذاتية التي تتجسد في الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب هي نموذج أفضل للعيش حياة حرة وكريمة على أساس أخوة الشعوب والعيش المشترك".

وأضاف عبدالعزيز "بفضل شعبنا ودماء شهدائنا وقواتنا العسكرية فشل مخطط سجن غويران، وهذا يعود إلى تضامن مكونات المنطقة في مساندة قواتنا للوقوف ضد هذه المخططات والتي باءت بالفشل بفضل تكاتف شعوب ومكونات المنطقة عامة".

وبعد الانتهاء من الكلمات نافش المجتمعون جملة قضايا سياسية وأمنية وخدمية في المنطقة.

(ع ع /ك)

ANHA