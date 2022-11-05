مجلس ناحية ديرك ومؤسساتها الخدمية يجتمعون مع الأهالي للاستماع إلى شكاويهم

وحضر الاجتماع العشرات من أهالي حي التجنيد في ديرك، والرؤساء المشتركون لبلدية الشعب ودائرة الكهرباء والمياه والمحروقات والزراعة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، شرح الرئيس المشترك لمجلس ناحية ديرك محمد عبد الرحيم الوضع السياسي بشكل عام والوضع السوري وشمال وشرق سوريا بشكل خاص.

ونوه عبدالرحيم إلى أن "مجالس النواحي والبلدات تستمع إلى آراء الأهالي بغية الوقوف على المشاكل وحلها، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الخدمية وتلافي الأخطاء وتصحيحها بالتنسيق مع الكومينات والمؤسسات الخدمية".

ومن ثم فتح باب النقاش للاستماع إلى شكاوى الأهالي وآرائهم ومقترحاتهم.

وبعد الاستماع إلى آراء الأهالي سجل مجلس ناحية ديرك ورؤساء المؤسسات والمراكز الخدمية آراء وشكاوى الأهالي لمناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

(ع-ع/ك)

ANHA