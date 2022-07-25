مجلس ناحية الهول يطالب بمحاسبة الاحتلال التركي على جرائم الحرب التي يرتكبها

أصدر مجلس ناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، اليوم بياناً للرأي العام، رداً على استمرار تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وباشور (جنوب كردستان)، وما تنتهجه من سياسة ممنهجة تتمثل في العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وقرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لمجلس ناحية الهول زياد حسن، في مركز الناحية، بحضور أهالي الناحية، وأعضاء المؤسسات المدنية، وممثلين عن الأحزاب السياسية، ووجهاء عشائر المنطقة.

واستهل البيان باستذكار الشهيدات القياديات الثلاث "جيان تولهلدان، وروج خابور، وبارين بوطان"، وحيا كذلك مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي التي تسهر على حماية المنطقة، وتصارع الاحتلال التركي في سبيل تأمين الأمن والاستقرار لكل السوريين.

أشار البيان إلى أن "تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي وتصاعدها مؤخراً، تهدف إلى ضرب المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، وتنفيذ مخططاتها وأهدافها المتمثلة في "العثمانية الجديدة".

لفت البيان "تحاول دولة الاحتلال التركي عبر سياستها وهجماتها تصدير أزمتها الداخلية وكسب تأييد المجتمع الدولي، لشرعنة احتلالها للأرضي السورية"، واصفاً الهجمات بغير الشرعية والإجرامية والوحشية، مستشهداً بالمجزرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي في قضاء زاخو بباشور (جنوب كردستان).

طالب البيان المجتمع والقوى الدولية، بمحاسبة دولة الاحتلال التركي ورئيسها، على جرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا والعراق.

كما أكد البيان أن "تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان، استمرار لسياسات تركيا الممنهجة ضد الشعوب التواقة إلى الحرية، وثنيها عن المطالبة بحقوقها، والحد من فكر القائد الذي بات ضرورياً لحل أزمات الشرق الأوسط وقضاياها العالقة.

أشار البيان إلى أن القائد عبد الله أوجلان يواجه في سجن إمرالي ممارسات ممنهجة بعيدة عن الإنسانية، وسط صمت دولي مطبق، مؤكداً أن مفاتيح حل جميع القضايا، بيد القائد عبد الله أوجلان.

شدد البيان على ضرورة استمرار النضال إلى جانب الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية في سبيل حماية المنطقة، ودعم الشعب العراقي واستمرار السعي لدحر الاحتلال التركي عن الأراضي السورية والعراقية وتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

(ع م/أم)

ANHA