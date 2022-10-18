مجلس ناحية عامودا: لن ندع روجهلات لوحدها

أدلى مجلس ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم الثلاثاء، ببيان إلى الرأي العام، تنديداً بمقتل الشابة الكردية جينا أميني والممارسات التي ترتكبها السلطات الإيرانية بحق المتظاهرين الذين انتفضوا على مقتلها وطالبوا بالحرية.

وقتلت جينا أميني (22 عاماً) في 16 أيلول المنصرم، على يد السلطات الإيرانية بزعم عدم ارتدائها للحجاب بشكل صحيح.

قرئ بيان مجلس عامودا باللغة العربية من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية عامودا نوروز علي، في ساحة المرأة الحرة، بحضور ممثلي المؤسسات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس عوائل الشهداء في الناحية.

لفت البيان في مستهله إلى مقتل جينا أميني والانتفاضات العارمة التي عمت روجهلات (شرق كردستان) وإيران، بعد مقتلها، وقال: "بعد مقتل جينا أميني التي لم تقبل الظلم وقوانين النظام الإيراني ضد حقوق المرأة، بدأ الشعب في روجهلات كردستان وإيران ينتفض بقيادة المرأة تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" (jin jiyan azadi)، إذ بدأت رقعة التظاهرات بالتوسع يوماً بعد يوم وأخذت صدى إعلامياً عالمياً وتأييداً من الشعوب والبرلمانيين في الدول الأوربية والعالم، رغم ممارسة أساليب القمع وقيام النظام الإيراني بقتل المتظاهرين حيث فقد حتى الآن أكثر من 200 شخص حياتهم نتيجة هذه الممارسات الإجرامية".

وأشار إلى عنجهية السلطات الإيرانية، مبيناً أنها "لم تستطع إسكات صوت الشعب" ومضى البيان مضيفاً "النظام الإيراني الذي مارس أساليب القمع والاعتداءات بشكل ممنهج منذ مجيئه إلى سدة الحكم لم يقبل بحل مشاكله الداخلية عبر الحوار بل يصر على الحلول القمعية حتى وصلت الانتفاضة إلى السجون، لذلك قام بافتعال الحريق في سجن افين، وهذا جريمة بحق الإنسانية؛ كون المساجين الذين فقدو حياتهم سياسيون".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الافتراضي، السبت الفائت (15 تشرين الأول)، تصاعد الدخان من سجن افين الذي يحتجز سجناء سياسيين، في العاصمة الإيرانية طهران، وسط سماع دوي إطلاق نار وصافرات إنذار.

وبحسب بيان المحكمة العليا في طهران، فإن عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم يوم السبت في "الإبادة الجماعية في سجن افين ارتفع إلى 8 أشخاص".

مجلس ناحية عامودا، ندد في بيانه بـ"الهجمات والممارسات اللاإنسانية ضد شعب روجهلات كردستان وشعب ايران".

وطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالقيام بما يقع على عاتقهم "ودعم الانتفاضة بوقف هذه الممارسات الإجرامية بحق الشعب في روجهلات وإيران".

وأكد بيان مجلس ناحية عامودا في ختامه على أن شعب روج آفا سيدعم انتفاضة شعب روجهلات وإيران ولن يقبل "بممارسات القمع والقتل من قبل النظام الإيراني، ولن يدع روجهلات كردستان لوحدها".

لتختتم الفعالية بترديد المشاركين لشعارات "انتصار ثورة الشعوب هو الخلاص من الديكتاتورية والظلم"، "عاشت انتفاضة شعبنا في روجهلات كردستان"، "يسقط النظام الدكتاتوري الإيراني".

(ك آ/ س ر)

ANHA