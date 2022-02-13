مجلس ناحية عامودا يدعو المجتمع الدولي لوضع حد لجرائم الاحتلال التركي

استهدفت مسيرة للاحتلال التركي مساء أمس السبت، ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو ما أسفر عن إصابة مدني بجراح .وتنديداً بالهجمات أصدر مجلس ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، بياناً إلى الرأي العام.

قرئ البيان أمام مركز هوري للثقافة والفن في الناحية، من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية عامودا نيروز علي.

وقالت: "بعد إفشال مخطط داعش من قبل قوات سوريا الديمقراطية في سجن الصناعة بمدينة الحسكة، تحاول الدولة التركية الراعية للإرهاب الانتقام لداعش عبر تكثيف هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا بهدف إحداث الفوضى وعدم الاستقرار وتهجير الأهالي".

وأوضح البيان أن دولة الاحتلال التركي تستغل الصمت الدولي في هجماتها على المنطقة، وتابع: " قامت دولة الاحتلال التركي يوم أمس السبت بقصف مؤسسة مدنية في مدينة عامودا بطائرة مسيرة مما أدى إلى إصابة أحد الأهالي، دون أي اعتبار للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان واحترام سيادة الدولة مستغلةً بذلك الصمت الدولي".

وناشد مجلس ناحية عامودا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لوضع حد للجرائم التركية. ودعا الشعب لرفع وتيرة المقاومة والنضال في وجه الاحتلال التركي.

(س ع)

ANHA