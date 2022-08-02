مجلس مؤتمر ستار يستذكر شهداء مجزرة شنكال

أصدر مجلس مؤتمر ستار بياناً كتابياً، بخصوص الذكرى الثامنة لمجزرة شنكال التي ارتكبها مرتزقة داعش بحق الإيزيديين في الـ 3 آب من العام 2014، وصلتنا نسخة عنه.

مجلس مؤتمر ستار أدان في مستهله، مجزرة الإبادة بحق الإيزيديين في قضاء شنكال، التي حدثت في ٣ آب ٢٠١٤، على يد مرتزقة داعش، وقال: "لقد حاول القضاء على الجذور الأصيلة للشعب الكردي بدعم من الدولة التركية، حيث تم سبي أكثر من خمسة آلاف امرأة، ولا يزال مصير الكثير منهن مجهولاً، وقتل الآلاف من النساء والشيوخ والأطفال، على مرأى ومسمع العالم".

وذكر أن المجزرة التي تعرض لها المجتمع الإيزيدي في قضاء شنكال نتيجة هجوم داعش، كانت ضمن اتفاقات منظمة ومخططة، وبدعم مباشر من حلفائه الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم دولة الاحتلال التركي وبالتواطؤ مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض الأطراف الأخرى.

وفي الذكرى السنوية الثامنة لمجزرة شنكال، استذكر مجلس مؤتمر ستار جميع شهداء المجزرة، وقال: "ننحني إجلالاً وإكراماً لهم".

وأضاف: "هذه المجزرة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في 3 آب 2014 حيث عرّفها الشعب الإيزيدي بالمجزرة الـ 73، كانت استمراراً للمجازر التي ارتكبت عبر التاريخ بحق الشعب الإيزيدي، وكان الهدف من هذه المجزرة إبادة الشعب الإيزيدي، والقضاء على تاريخه وثقافته، لذلك تعد المجزرة الـ 73 هي أكبر مجزرة بحق الإيزيديين في التاريخ؛ على الرغم من عشرات المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الإيزيدي، إلا أنه ما زال صامداً على أرضه ومحافظاً على وجوده وثقافته ومعتقداته، حتى الآن، وفي هذا التوقيت".

كما أشار إلى الموقف الخجول لحكومتي هولير وبغداد، بقوله "ففي الذكرى السنوية الثامنة لهذه الإبادة، لم تقم كل من حكومتي العراق وإقليم كردستان بأي مبادرة لحماية الوجود الإيزيدي في قضاء شنكال، وإدارته الذاتية التي كانت نتيجة تضحيات أبناء وبنات الشعب الإيزيدي في شنكال، الذي عانى الويلات من التنظيم الإرهابي ومن المجازر والإبادة عبر التاريخ".

داعياً الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عامة، إلى الاعتراف بالإبادة التي حصلت بحق الإيزيديين في شنكال، والاعتراف بإدارته الذاتية التي هي حماية لوجوده وكيانه.

(ي م)

ANHA