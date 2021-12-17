مجلس مقاطعة قامشلو يشدد على ضرورة دور شعبي أكثر فعالية في اتخاذ القرار

وكان الاجتماع السنوي لمجلس مقاطعة قامشلو قد بدأ صباح اليوم في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان بمقاطعة قامشلو، بمشاركة 200 عضو/ة من مجلس المقاطعة والنواحي والبلدات، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة.

وتضمن برنامج الاجتماع الكلمة الافتتاحية التي ألقيت من قبل عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، فوزة يوسف، بالإضافة إلى قراءة ومناقشة التقرير السنوي والوضع التنظيمي.

واختتم الاجتماع بوضع برنامج عمل العام 2022 تضمن:

إعادة بناء وتنظيم الكومينات وتفعيل اللجان ضمنها وتكثيف الاجتماعات لها. فتح بيت تراثي وفلكلوري لمكونات المنطقة. نشر فكر وأهمية دور الحماية في المجتمع. إنشاء مخططات تنظيمية للقرى غير المخططة. زيادة المساحات الخضراء وإنشاء الحدائق. مشاركة الشعب في جميع القرارات الاستراتيجية قبل إصدارها بشكل رسمي. زيادة حملات النظافة. تكثيف الدورات المسلكية والفكرية العامة للإداريين في مؤسسات الإدارة الذاتية .

(ك-ع/ف)

ANHA