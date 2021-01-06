مجلس مقاطعة قامشلو يختتم اجتماعه السنويّ بجملة من المقترحات

وحضر الاجتماع السنوي لمجلس مقاطعة قامشلو، الذي عُقد في مركز آرام تيكران للثقافة والفنّ في بلدة رميلان، 193 عضواً من مجلس المقاطعة والنواحي والمنطقة والبلدات، وأعضاء المجلس التنفيذيّ والقضائي والتشريعي وحركة المجتمع الديمقراطي.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة الافتتاح، ألقاها نائب رئيس المجلس التنفيذي علي الكعود، رحّب من خلالها بالحضور، وقال: "في البداية نبارك انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس مقاطعة قامشلو، ونتمنّى التوفيق والنجاح للاجتماع، مضيفاً بأنّ عام2020 كان مريراً من حيث الظّروف والأيام الصّعبة التي عشناها، حيث عانينا من جائحة كورونا، وحرائق فصل الصّيف، على الرغم من ذلك كان للمجالس دور كبير في مواجهة الظّروف والتهديدات".

كما تحدّثت العضوة في حزب الاتحاد الديمقراطي ميديا محمد، وقالت: "إنّ عام 2020 كان حافلاً بالتطوّرات رغم التّحديات التي تعرّضنا لها فقد استطاعت الإدارة الذاتية مواجهة جميع الظروف والتهديدات، كما استطاعت مكافحة وباء فيروس كورونا وتقديم ما يلزم من المستلزمات للنقاط والمشافي الطبية رغم الإمكانيّات البسيطة التي تمتلكها هيئة الصحة".

وبعد الانتهاء من الكلمات، تمّت قراءة التقارير السنويّة من قبل مجالس المقاطعة في مقاطعة قامشلو (مجلس الاقتصاد، الصّحة، البلديات، الشؤون الاجتماعية والعمل، التربية، والحماية، الثقافة والمتابعة) وتمّت المناقشة عليها من قبل المندوبين.

ثمّ تلا قراءة التّقارير، عدد من المقترحات تمّ اقتراحها من قبل الحضور للعام الجديد، وأهمّها:

- تفعيل دور الكومينات في البلدات والنواحي والمناطق، والتنسيق بين الكومين ومجلس الناحية لتلافي النواقص والتحديات التي تواجهها المؤسسات والروتين اليومي في آلية العمل.

- خضوع جميع الأعضاء في المجالس لدورات مغلقة وتأهيلهم إداريّاً.

- تطوير الاقتصاد المجتمعيّ معنويّاً ومادّياً.

- تنسيق الاتحادات فيما بينها وتكثيف التنسيق بين المجالس واللّجان لوجود فراغ في العمل واتخاذ القرارات المناسبة لتلافي النقص والأخطاء.

- مشاركة اللّجان والمجالس في قرارات الهيئات وعدم إهمال أي فئة في المجالس واللّجان والنواحي والبلدات واتخاذ قرارات جماعية.

- دعم البلديات للقيام بعمل أكثر، وتحسين نوعية الخبز وجودته.

- الدّعم الزراعي وتقديم المستلزمات الزراعية للفلّاحين.

- نشر الوعي بين المجتمع من خلال نشر ثقافة السلاح للحماية وعدم إطلاقه في المناسبات الشخصية والاجتماعية.

وتلا المقترحات كلمة مستشارة الإدارة الذاتية جيهان خليل التي قالت فيها: "إنّ هذا الاجتماع كان بمثابة تقييم العمل من خلال قراءة المقترحات والنقاشات التي طُرحت، والمطلوب من الجميع القيام بواجبهم والوقوف على الانتقادات التي تواجه المؤسّسات من قبل الشّعب".

ومن ثمّ اختتم الاجتماع بتكريم مجلس الصّحة ولجنة البلديات والبيئة، وناحية تل كوجر وبلدة حلوة بدروع تكريمية لجهودهم المبذولة في عملهم.

(كروب/إ)

ANHA