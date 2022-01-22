مجلس مقاطعة كري سبي: القصف التركي على عين عيسى يؤازر هجمات خلايا داعش في الحسكة

وألقي البيان في ساحة المقاطعة من قبل نائب الرئاسة المشتركة، صبري نبو، بحضور العشرات من أعضاء مجالس ولجان مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى.

وأدان البيان استمرار القصف التركي على أطراف ناحية عين عيسى وريفها الشرقي والغربي، والذي تسبب اليوم، باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة، بينهم طفل، بالقرب من قرية مشيرفة التابعة لناحية عين عيسى.

وحمّل المجتمع الدولي والضامن الروسي مسؤولية استهداف الأسرة، وذلك من خلال صمتهم على القصف التركي على القرى الآهلة بالسكان.

هذا ولا تبعد القرية التي استهدفت اليوم "قرية صالح الحمود" سوى مئات الأمتار عن القاعدة الروسية الموجودة في الطرف الشرقي للناحية، والتي انتشرت في المنطقة لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المواطنين بموجب اتفاق سوتشي في الـ 22 من شهر تشرين الأول عام 2019.

ولفت البيان إلى أن تكثيف القصف اليوم، من قبل المحتل التركي يترافق مع هجوم خلايا مرتزقة داعش على سجن في مدينة الحسكة يحتجز معتقلي داعش، بعد تحرير قوات سوريا الديمقراطية لكافة مناطق شمال وشرق سوريا.

وطالب مجلس مقاطعة كري سبي المجتمع الدولي بالتحرك سريعاً والضغط على الدولة التركية لإيقاف هجماتها واستهدافها المواطنين؛ تفادياً لإزهاق المزيد من الأرواح.

وأسماء الجرحى هي "حسان محمد (22 عاماً)، صالح حمود محمد (20 عاماً)، محمد حمود صالح (45 عاماً)، عبد الرحيم حمود الصالح (40 عاماً)"، واستشهاد الطفل عبد الرحيم صالح محمد (14 عاماً)، وشهيد آخر لم يتسنَ لنا معرفة اسمه.

(ج)

ANHA