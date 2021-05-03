مجلس مقاطعة كري سبي يوزع 1000 سلة غذائية في نواحيها

واستلم مجلس مقاطعة كري سبي 1000 سلة غذائية من الإدارة الذاتية في الـ 30 من الشهر الماضي، وذلك من أجل توزيعها على الأسر المحتاجة في ريف المقاطعة، لمساعدتها في ظل الحظر والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا بشكل عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص.

وبحسب الرئيس المشترك لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في مقاطعة كري سبي، أحمد كردو، فإنهم سجلوا خلال الفترة الماضية أسماء الأسر الأكثر حاجة لهذه المساعدات لتقديمها لها.

وأضاف أن هذه المساعدات ستُوزع اليوم، في كافة نواحي وبلدات المقاطعة وهي "ناحية سلوك والجرن وعين عيسى وريف أبو خرزة والهيشة".

هذا ووزعت الإدارة الذاتية في الـ 21 من الشهر الماضي 720 سلة غذائية على القاطنين في مخيم مُهجّري كري سبي الذين هُجّروا قسرًا من ديارهم بعد احتلال تركيا ومرتزقتها لمدنهم وقراهم.

(د أ)

ANHA