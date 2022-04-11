مجلس مقاطعة كري سبي يوثق تدمير 11 منزلاً جراء القصف التركي الأخير على عين عيسى

صعّد الاحتلال التركي ومرتزقته خلال الأيام الماضية من قصفه على ناحية عين عيسى وقرى ريف كري سبي والطريق الدولي M4 في مقاطعة كري سبي، حيث يتم قصف تلك القرى بعشرات القذائف المدفعية وصواريخ غراد بشكل يومي، وتم إحصاء سقوط ٤٥ قذيفة مدفعية ودبابة في ليلة واحدة على تلك القرى.

هذا ويتم القصف على قرى ومنازل المواطنين في كل من "صيدا، معلك، الجديدة، مشيرفة، هوالك، أم حويش، العريضة والطريق الدولي M4" من قاعدة الاحتلال في قرية كرمازات، والقواعد المحاذية للطريق الدولي M4.

وتسبب هذا القصف حسب مكتب توثيق الانتهاكات في مجلس مقاطعة كري سبي، بتدمير ١١ منزلاً، منها منزل مدمر بشكل كامل في قرية الجديدة (٧ كيلو متر غرب مركز ناحية عين عيسى)، فيما تعرضت بقية المنازل إلى تدمير جزئي.

وفي هذا الصدد حذر الإداري في مكتب توثيق الانتهاكات في مجلس مقاطعة كري سبي، فاتح كردو، من مغبة استمرار هذا التصعيد الهمجي من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته على قرى الآهلة بالسكان، مطالباً المجتمع الدولي والضامن الروسي بالتحرك سريعاً لوضع حدّ لهذا التصعيد والذي إذا استمر فسيحصد البشر والحجر حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أنه وبهذه الإحصائية للمنازل المدمرة بشكل كامل جراء التصعيد الهمجي التركي الأخير يصبح عدد المنازل المدمرة في القرى الواقعة على خطوط التماس في مقاطعة كري سبي ١٢٤ منزلاً، منذ بداية شن الاحتلال التركي هجماته الاحتلالية على المقاطعة في ٩ تشرين الأول عام ٢٠١٩.

(د)

ANHA