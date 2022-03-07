مجلس مقاطعة كري سبي يوثق جرائم الاحتلال التركي بحق المواقع الأثرية

عمل َجيش الاحتلال التركي ومرتزقته منذُ احتلاله لمقاطعة كري سبي/ تل أبيض في الـ 9 من شهر تشرين الأول عام 2019 على جرف ونهب المواقع الأثرية في مقاطعة كري سبي وريفها بالإضافة لتحويل قسم كبير منها إلى قواعد عسكرية، بهدف طمس الهوية الحضارية للمنطقة وإفراغها من موروثها الحضاري.

وحسب مصادر من المقاطعة المحتلة وريفها فإن عدداً من المواقع الأثرية تعرضت للنهب والتجريف كـ موقع تل صهلان، والدهليز، والصبي الأبيض ومدينة الفار وغيرها من المواقع الأثرية، بالإضافة إلى تحويل بعضها إلى قواعد عسكرية كموقع كفيفة الأثري.

بهذا الصدد يعمل مجلس مقاطعة كري سبي من خلال لجنة الثقافة على توثيق الجرائم التي تتعرض لها المواقع الأثرية في المقاطعة المحتلة وريفها.

إذ يقول الإداري في لجنة الثقافة، فرهاد شكري: "نعمل على توثيق ما تتعرض له المواقع الأثرية في المناطق المحتلة من مقاطعتنا عن طريق مصادر أهلية من المنطقة، حيث وثقنا حتى اللحظة تعرض العديد من المواقع في ريف المقاطعة للنهب والتدمير".

أردف شكري "نقوم بتوثيق مكان الموقع وما يتعرض له من انتهاكات؛ فمثلاً موقع تل صهلان الأثري في ريف مقاطعة كري سبي بالقرب من قرية خربة الرز، تعرض للتجريف بالآليات الثقيلة ونهب محتوياته".

أوضح أن هناك العديد من المواقع الأثرية نُهبت من قبل تجار الآثار بإشراف مباشر من قبل قوات المحتل التركي وقد تم نقل هذه المسروقات إلى الداخل التركي.

لفت الإداري في لجنة الثقافة أن "هناك العديد من المواقع يتم التنقيب فيها حالياً من قبل لصوص الآثار بتسهيلات من الاحتلال التركي ومرتزقته، مما ينذر بحدوث كارثة على الصعيد الثقافي والحضاري".

أكد فرهاد شكري في ختام حديثه أن "جرائم الاحتلال التركي بحق المواقع الأثرية يهدف إلى طمس الهوية الحضارية والثقافية لمناطقنا"، مناشداً المنظمات المعنية بحماية المواقع الأثرية التدخل والضغط على تركيا لوقف تعدياتها بحق الموروث الدال على حضارة وعراقة المنطقة.

وبحسب إحصائيات هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية فإن هناك 40 موقعاً أثرياً في المنطقة التي تحتلها تركيا ومرتزقتها من مقاطعة كري سبي/ تل أبيض.

(ج)

ANHA