مجلس مقاطعة كري سبي يُصالح عشيرتين متشاجرتين

بحضور عدد كبير من أبناء عشيرتي (المهيد- الشميلات) من قبيلة الفدعان، وأعضاء من مجلس المقاطعة ومجلس تل أبيض العسكري عقدت لجنة الصلح في مجلس مقاطعة كري سبي صلحاً بين العشيرتين المذكورتين.

وكان قد حصل خلاف بين العشيرتين إثر مشاجرة حصلت قبل أيام في قرية خربة هدلة (١٥كم) جنوب غرب عين عيسى، كادت أن تتخذ منحى تصعيدياً لولا تدخل لجان الصلح وشيوخ ووجهاء عشائر المنطقة لفضها، حيث جنح الطرفان للصلح إثر المبادرة.

وألقى نائب الرئاسة المشتركة لمقاطعة كري سبي، هزاع محمد، كلمة؛ أعرب فيها عن دور الصلح في وأد الفتن والاقتتال لنشر السلام والمحبة بين مكونات المنطقة، لافتاً إلى أهمية الدور العشائري والترابط والتضامن بين أبنائه.

ونبه إلى خطورة الأوضاع الراهنة وإسقاطاتها السلبية على المكونات بهدف نشر التفرقة والفوضى، واغتنام الفرص لضرب المكون العشائري الذي يشكل أساس المجتمعات السورية في المنطقة.

وأثنى على الجهود المبذولة من كافة الأطراف لفض الخلاف بين العشيرتين، وحل كافة الخلافات المستقبلية ووأدها.

وفي ذات الصدد، أثنى المتحدث باسم حزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات فرحان حج عيسى على "الجهود المبذولة برأب الصدع بين أبناء العمومة ووأد الفتنة فيما بينهم، في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها المنطقة من هجمات تركيا، لأن في الترابط بين المكونات قوى تحبط مخططات المحتل التركي المتربص بأمن واستقرار المنطقة".

(د)

ANHA