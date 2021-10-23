مجلس مقاطعة كري سبي يطالب جامعة الدول العربية بالتحرك ضد الهجمات التركية على سوريا

وحضر البيان الذي قرئ من قبل نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي، هزاع محمد، العشرات من أعضاء مؤسسات المقاطعة ومجلس ناحية عين عيسى.

وأدان البيان استهداف المحتل التركي بطائرة مسيّرة للمدنيين في مدينة كوباني، في الـ 20 من الشهر الجاري، ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين.

وأكد البيان أن مناطق شمال وشرق سوريا، ومنذ اندلاع الثورة السورية، لم تخض أي حرب أهلية أو تتعدى على دولة جارة، سوى أن قواتها المتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية شاركت مع التحالف الدولي في طرد مرتزقة داعش من المنطقة وتحريرها من أعتى تنظيم ارهابي نيابة عن العالم أجمع.

وأهاب هزاع، خلال بيانه، بشعوب المنطقة الوقوف صفاً واحداً خلف قوات سوريا الديمقراطية في الدفاع عن أرضها وشعبها في وجه التهديدات التركية.

كما حذر، خلال البيان، من الخلايا التي تتبع للأجندات التي تهدف إلى ضرب النسيج المجتمعي والأمان الذي تعيشه المنطقة بعد تحقيقها منجزات عظيمة على كافة الصعد، السياسية والاقتصادية والخدمية.

وحمّل البيان روسيا مسؤولية استهداف المدنيين في مقاطعة كوباني؛ كونها الضامن لوقف إطلاق النار، بحسب مقررات سوتشي، وانتقد صمت روسيا على الانتهاكات التركية المستمرة بحق شعوب المنطقة.

وناشد في ختام البيان، المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية التدخل والضغط على الدولة التركية لوقف انتهاكاتها بحق شعوب مناطق شمال وشرق سوريا.

(ج)

ANHA