مجلس مقاطعة كري سبي يطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة لوقف الجرائم التركية

قرئ البيان من قبل عضو لجنة التربية, صالح الحجي في ساحة مجلس المقاطعة بمركز ناحية عين عيسى بحضور العشرات من أعضاء مؤسسات ولجان المقاطعة.

أدان البيان القصف التركي الذي طال يوم أمس القرى المأهولة بالسكان في كل من ريفي مقاطعة كري سبي الغربي وريف ناحية عين عيسى الشرقي مما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح 3 آخرين.

لفت البيان "استهداف المدنيين ليس الأول من نوعه فتركيا منذ بداية احتلالها لمقاطعة كري سبي تقصف أجزاء واسعة من ريف المقاطعة بهدف تهجير السكان من مدنهم وقراهم".

انتقد مجلس مقاطعة كري سبي صمت الضامن الروسي حيال الجرائم التركية وطالب المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية باتخاذ موقف صارم لوضع حد لجرائم الاحتلال التركي بحق المواطنين في المنطقة.

هذا وتسبب القصف التركي يوم أمس لقرى ريف مقاطعة كري سبي الغربي "خربة بقر، زنوبيا، الصوان" وريف ناحية عين عيسى "معلق، الهوشان" بالإضافة إلى الطريق الدولي M4 باستشهاد مواطن وجرح 3 آخرين.

والمواطن هو محي الدين حج أحمد إبراهيم (35 عاماً) من قرية بغديك غربي مقاطعة كري سبي, استشهد جراء قصف الاحتلال للطريق الدولي.

(ج)

ANHA