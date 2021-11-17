مجلس مقاطعة كري سبي يطالب المجتمع الدولي بالضغط على تركيا لإطلاق سراح القائد أوجلان

وقرئ البيان في ساحة مركز مجلس المقاطعة في ناحية عين عيسى من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمقاطعة، هزاع محمد، بحضور العشرات من أعضاء مجلسي مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى.

حيث طالب في بداية البيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على النظام التركي للإفراج عن القائد الأممي عبد الله أوجلان الذي جسّد الإنسانية وأخوّة الشعوب ونبذَ الطائفية.

وأشار إلى أنه من خلال العزلة التي تفرضها على القائد عبد الله أوجلان، لا تريد الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية السلام والحرية لشعوب المنطقة، التي لطالما كان يناضل القائد من أجل أن تنالها الشعوب المضطهدة.

وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالخروج عن صمته، حيال ما تقوم به الأنظمة الديكتاتورية بحق دعاة السلام والعيش المشترك.

وناشد في ختام بيانه جميع الشعوب الديمقراطية رفع وتيرة النضال حتى تحرير القائد الأممي عبد الله أوجلان.

هذا، وتفرض دولة الاحتلال التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي, الذي اعتقل منذ عام 1999، وذلك لمنعه من نشر فكره الذي يدعو إلى تحقيق السلام في عموم الشرق الأوسط.

(ج)

ANHA