مجلس مقاطعة كري سبي يشكل خلية أزمة لمواجهة خطر حرائق المحاصيل الزراعية

وحضر الاجتماع الذي عقد في مجلس المقاطعة بناحية عين عيسى، ممثلون عن لجان الزراعة والبلديات ومجالس النواحي، بالإضافة إلى لجان الحماية وقوى الأمن الداخلي التابعة لمقاطعة كري سبي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة ضرورة تضافر الجهود من قبل كافة اللجان المختصة لدرء والحد من وقوع الحرائق، سواء كانت طبيعية أو مفتعلة لهذا الموسم الزراعي، وذلك من خلال أخذ الحيطة والحذر ومعالجة مثل هذا الأمر بالسرعة القصوى.

كما تم الإيعاز إلى لجنة البلديات بضرورة تأمين طواقم عمل في كافة النواحي والبلدات، وتنظيم عملهم على شكل مناوبات على مدار الـ 24 ساعة طيلة الموسم الزراعي، بالإضافة إلى تأمين سيارات الإطفاء وصهاريج المياه بما يضمن التعامل مع أي حريق بالوقت المحدد.

وعلى هامش الاجتماع بيّن الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي، حميد العبد أهمية تشكيل هذه الخلية بقوله: تبرز أهمية تشكيل هذه الخلية في المقاطعة لأنها قريبة من خطوط التماس مع الاحتلال التركي ووقوع أكثر من نصف مساحة الأراضي الزراعية تحت نيران وقذائف الاحتلال التركي ومرتزقته التي تطال المنطقة بشكل يومي على طول خطوط التماس.

هذا وتسببت قذائف الاحتلال التركي على مدار العامين الماضيين باحتراق عشرات الآلاف من الهكتارات الزراعية في ريف مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى، حيث وثقت وكالتنا عام 2020 احتراق 6300 هكتار في ريف ناحية عين عيسى الغربي" صيدا، ومعلق، والهوشان" بسبب قذائف دولة الاحتلال التركي.

وتجدر الإشارة إلى أن المساحات المزروعة بالقمح والشعير، في كامل مقاطعة كري سبي بحسب تقديرات مديرية الزراعة بالمقاطعة، تبلغ 26 ألف هكتار.

(د)

ANHA