مجلس مقاطعة كري سبي يشكل خلية أزمة لضمان حماية الموسم الزراعي

في إطار الجهود الرامية لحماية المواسم الزراعية من الحرائق، وضمان تسويق المحاصيل الزراعية، عقد مجلس مقاطعة كري سبي اليوم اجتماعاً، حضره ممثلون عن لجان الزراعة والبلديات ومجالس النواحي، بالإضافة إلى لجان الحماية وقوى الأمن الداخلي التابعة لمقاطعة كري سبي.

ونوقش في الاجتماع ضرورة تضافر الجهود من قبل كافة اللجان المختصة لدرء والحد من وقوع الحرائق، سواء كانت طبيعية أو بفعل فاعل، لما للمحاصيل الاستراتيجية (قمح – شعير) من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمنطقة.

وتم خلاله الإيعاز إلى لجنة البلديات بضرورة تأمين طواقم طوارئ عمل في كافة النواحي والبلدات، وتنظيم عملهم على شكل مناوبات على مدار الـ 24 ساعة، طيلة الموسم الزراعي، بالإضافة إلى تأمين سيارات الإطفاء وصهاريج المياه بما يضمن التعامل مع أي حريق في الوقت المحدد.

وتبرز أهمية تشكيل هذه الخلية في مقاطعة كري سبي؛ كونها واقعة على خطوط التماس مع جيش التركي ومرتزقته.

وتقدر المساحات المزروعة من قمح وشعير، في كامل مقاطعة كري سبي، بحسب تقديرات مديرية الزراعة في المقاطعة إلى لما يقارب 25 ألف هكتار.

(أم)

ANHA