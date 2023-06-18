مجلس مقاطعة كري سبي يندد بالهجمات التركية على شمال وشرق سوريا

حضر البيان الذي قرئ في ساحة المقاطعة من قبل نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي، هزاع محمد، العشرات من أعضاء مؤسسات ولجان المقاطعة وناحية عين عيسى.

استنكر البيان في بدايته "الهجمات التركية والقصف البربري على كافة مناطق خطوط التماس، ابتداء من ريف حلب ومروراً بمنبج وعين عيسى وصولاً إلى ريف الجزيرة، والذي تسبّب باستشهاد وإصابة العشرات، من بينهم نساء وأطفال".

وندد المجلس خلال بيانه، باستهداف البنى التحتية والنواحي الخدمية للمواطنين من مدارس ومشافي ومحطات مياه وكهرباء وغيرها، والتي تحرّم القوانين الدولية استهدافها حتى في ظروف الحرب.

ولفت المجلس إلى أن المحتل التركي يعمل على استكمال ما لم يحققه قبل الانتخابات بزعزعة أمن المنطقة وضرب استقرارها وتهجير سكانها ليسهل السيطرة عليها، مستغلاً صمت القوى الدولية وغض الضامن الروسي الطرف عن هذه الانتهاكات والهجمات، محاباة لتركيا ومصالحها الدولية التي تصب في تقسيم المنطقة واستمرار الحرب فيها، ما يجعلها تحقق أكبر قدر من المصالح على حساب دماء الشعوب الآمنة.

وطالب في ختام بيانه "القوى الدولية وروسيا الضامنة بتحمّل مسؤولياتها والوقوف على الانتهاكات التركية ولجمها، والتي في حال استمرارها تتسبب بإزهاق المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء".

(د)

ANHA