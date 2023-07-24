مجلس مقاطعة كري سبي يحذر من مغبة الترحيل بهدف التوطين

تسارعت في الفترة الأخيرة، وتيرة عمليات الترحيل اللاجئين السورين في تركيا بهدف توطينهم في المناطق التي تحتلها دولة الاحتلال التركي في شمال سوريا، لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال الشهر الجاري، والهدف الرئيسي هو إحداث التغيير الديمغرافي وتتريك المناطق المحتلة وفق مخططات ممنهجة تنفذها دولة الاحتلال التركي.

ووصل إلى المناطق المحتلة الآلاف من السوريين المرحّلين منذ بداية العام الحالي، بالتزامن مع مضي دولة الاحتلال التركي في تطبيق سياستها الاستيطانية بالتعاون مع جمعيات إخوانية باكستانية وشيشانية وأخرى خليجية، لا سيما أنها أنشأت عدداً من المستوطنات في مقاطعة عفرين المحتلة ومناطق أخرى في الشمال الغربي من سوريا.

ووثّقت وكالتنا خلال شهر تموز الجاري، وصول أكثر من 250 لاجئ إلى المقاطعة المحتلة عبر بوابة كري سبي الحدودية، حيث رحّلت دولة الاحتلال التركي في الأسبوع الأول من الشهر الحالي 160 لاجئاً سورياً جلهم من مدن "حماة، وحلب، وإدلب وغيرها من المدن"، تبعه ترحيل ٤٢ آخرين، ليصبح مجموعهم 202 لاجئاً، وذلك ضمن مشروعها الاستيطاني في المناطق المحتلة، وقامت خلال الأسبوع الماضي بترحيل 4 أسر وعدد من الشبان ليرتفع العدد إلى أكثر من 250 لاجئ سوري مرحّل بهدف التوطين ضمن مقاطعة كري سبي المحتلة خلال الشهر الحالي.

وحسب مصدر محلي من المقاطعة المحتلة، فإن هؤلاء اللاجئين يتم توطينهم في بيوت المهجرين قسراً (السكان الأصليين)، ويتم إطلاق يدهم للاستيلاء على ممتلكات المهجرين وخاصة الأراضي الزراعية ليقوموا بزراعتها بالتعاون مع مرتزقة الاحتلال التركي.

وحذر نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي، هزاع محمد، من مغبة ساسة توطين ضمن المقاطعة لما لها من تأثيرات في تغيير التركيبة السكانية للمقاطعة المحتلة وتغيير ديمغرافيتها التي لطالما عمل عليها المحتل التركي منذ بداية الأزمة السورية؛ تحقيقاً لأطماعه في ضم هذه الأراضي "لإمبراطورته المزعومة".

وأشار هزاع محمد إلى أن السلطات التركية تعمل على ترحيل اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي التركية ضمن مخطط مدروس يهدف إلى توطينهم في بيوت وممتلكات المهجرين قسراً الذين هجرتهم بعد احتلالها للمقاطعة عقب عدوان 9 تشرين الأول عام 2019.

وشجب محمد مُضيّ المحتل التركي ومرتزقته بالتعاون مع جمعيات إخوانية (قطرية- كويتية وأخرى إقليمية) في محاولة زرع "الفكر المتطرف" وتثبيت مخطط التوطين، مستغلةً القوى الدولية التي تنادي بتطبيق القرارات الدولية من ضمنها القرار الدولي 2254 الداعي إلى حل الأزمة السورية.

وطالب محمد القوى الدولية بالتدخل لوقف السياسة التركية بترحيل اللاجئين وتوطينهم في المناطق المحتلة على حساب المهجرين قسراً منها، والعمل على تأمين عودة آمنة لهم إلى ديارهم وقراهم بعد إخراج المحتل منها.

ووثقت وكالتنا دخول أكثر من 22 ألف لأجى إلى مقاطعة كري سبي المحتلة، منذ إعلان السلطات التركية مطلع شهر نيسان من عام 2022 الماضي ترحيل مليون لاجئ إلى المناطق المحتلة من سوريا.

(د)

ANHA