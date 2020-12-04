مجلس مقاطعة كري سبي يحث أبناء العشائر على الانتفاض في وجه جرائم الاحتلال التركي

وجاء حديث نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي صبري نبو تعقيبًا على الاشتباكات التي دارت بين المرتزقة وأهالي حي تل أبيض الشرقي، ثم قيام المرتزقة باختطاف عدد من أبناء العشائر في تلك المنطقة المحتلة.

وتوجّه صبري نبو بتعازيه الحارة إلى ذوي الشاب بشار السعد الذي توفي أثناء الاشتباك الذي دار بين عناصر من مرتزقة الجبهة الشامية وأهالي حي تل أبيض الشرقي في الـ 28 من الشهر الجاري على خلفية مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك مسلّح، أدى أيضًا إلى إصابة مدنيين آخرين.

وقام على أثرها عناصر المرتزقة مدعومين بمدرعات تركية بمحاصرة عدة قرى منها القيصرية وخربة الجحشة واختطاف 4 مدنيين من أبناء عشيرة الهنادة، كما جرى اختطاف 3 من عشيرة المشهور التي حدث معها الاشتباك.

وحث صبري نبو أهالي العشائر في المناطق المحتلة على الانتفاض في وجه الجرائم التركية، وعدم الرضوخ والاستكانة لها لأن التهاون تجاهها سيدفع المرتزقة وتركيا إلى التمادي أكثر.

وأرجع نبو هذه الممارسات الانتقامية بحق أهالي المناطق المحتلة إلى فشل المرتزقة خلال تسللاتهم الأخيرة على ناحية عين عيسى والتي أفشلتها قوات سوريا الديمقراطية.

هذا وشن مرتزقة الاحتلال التركي خلال الشهرين الماضيين 4 تسللات، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية المرابطة على جبهات ناحية عين عيسى من صدها جميعًا مكبدةً إياهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

(ت ك/ج)

ANHA