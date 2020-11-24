مجلس مقاطعة كري سبي يحمّل الضامن الروسي مسؤولية الهجمات على عين عيسى

وأصدر مجلس مقاطعة كري سبي/تل أبيض الذي يتخذ من ناحية عين عيسى مقرًّا له بيانًا، اليوم، علّق فيه على الهجوم التركي الأخير على شمال الناحية وعمليات القصف التي تتعرض لها أطراف الناحية منذ منتصف ليلة أمس.

وقرأ الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي، حميد العبد، البيان، بحضور ممثلين عن كافة مجالس ولجان المقاطعة المدنية والعسكرية.

واستنكر البيان الهمجيةَ التركية والقصف المركّز الذي يطال الناحية منذ قرابة الـ 40 يومًا، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.

وبيّن أن هذا القصف الذي ازدادت حدته، وخصوصًا أنه بدأ يصل إلى أطراف ومداخل الناحية، تسبّب بجرح عدد من المدنيين والأطفال، كما أنه بثّ الذعر بين الأهالي الذين خرج معظمهم من الناحية، وأصبح بعضهم ينامون مع أطفالهم في العراء، ريثما يهدأ القصف.

وحمّل الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي روسيا مسؤولية القصف التركي، كونها الضامن لوقف إطلاق النار، داعيًا إياها إلى التدخل لوقف مأساة أهالي الناحية، وعدم تكرار حركة النزوح التي حصلت أثناء الهجوم البربري التركي على مقاطعة كري سبي.

وحيّا في نهاية البيان قوات سوريا الديمقراطية التي تدافع وتحمي الأهالي من هجمات العدو التركي ومرتزقته الطامعين باحتلال المزيد من الأراضي السورية.

هذا وتصدت قوات سوريا الديمقراطية لهجوم برّي شنه مرتزقة الاحتلال التركي على أطراف ناحية عين عيسى، يوم أمس، ترافق مع عشرات القذائف التركية العشوائية التي سقطت على الناحية وريفها.

(ج)

ANHA