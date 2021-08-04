مجلس مقاطعة كري سبي يدين مجزرة قرية الصفاوية ويدعو لمحاسبة مرتكبيها

قصف جيش الاحتلال التركي ليلة أمس قرية الصفاوية شرق صوامع شركراك بـ3كم والتابعة لناحية عين عيسى وارتكب مجزرة مروعة بحق عائلة في عين عيسى، راح ضحيتها الأب (زيدان خلف العيسى) وأطفاله الثلاثة (زياد ومنى وهدى)، فيما أصيبت الأم والطفلة الرابعة بجروح بليغة ونقلتا على إثرها إلى أحد مشافي مدينة الرقة.

وأدان مجلس مقاطعة كري سبي عبر بيان المجزرة التي ارتكبت في قرية الصفاوية، وقرئ البيان في بلدة الهيشة التابعة لناحية عين عيسى بحضور العشرات من أطفال وأهالي البلدة من قبل نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي هزاع محمد أمام مقر مجلس الهيشة.

وجاء في البيان: "الاحتلال التركي افتعل مجزرة مروعة ليلة أمس، وقصف المدنيين في قرية آمنة والتي راحت ضحيتها عائلة بأكملها، فمنذ احتلت الدولة التركية مدينة كري سبي/ تل أبيض وسري كانيه وعفرين دائماً الأطفال والشيوخ والنساء كانوا الضحية والمستهدفين بشكل مباشر".

وتابع البيان: "مجزرة قرية الصفاوية هي مجزرة جديدة في صفحة الاحتلال التركي، بعد أن قصفهم بالأسلحة الثقيلة والتي تقع في الجهة الجنوبية من الطريق الدولي بواحد كم وبعيدة كل البعد عن جبهات القتال, وهذه المجزرة مرتبطة بمجزرة شنكال التي ارتكبها مرتزقة داعش والداعم لهم بشكل مباشر في عام 2014 والتي راحت ضحيتها الآلاف من الشعب الايزيدي".

ونوه البيان بأن توقيت هذه المجزرة جاء مع ذكرى مجزرة شنكال ليضيف الاحتلال التركي على سيرته الإجرامية المجازر التي ارتكبها بحق المدنيين والأطفال العزل.

مشيراً إلى المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي في باكور كردستان بحق عائلة كردية، وقال: الدولة التركية تستهدف جميع المكونات من دون استثناء لا تفرق بين أي مكون".

واستنكر البيان "جرائم الاحتلال التركي بحق السوريين وإرسال أبناء سوريا للقتال كمرتزقة خارج سوريا ليتمدد في مشروعه العثماني محاولاً السيطرة واحتلال مناطق واسعة من الأراضي السورية وباشور كردستان وشمال أفريقيا" .

وناشد البيان المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وردع الاحتلال التركي وإيقاف مجازره بحق الأطفال والنساء والشيوخ العزل، وقال: "ماذا كان ذنبنا وذنب الأطفال العزل سوى أننا قاتلنا الإرهاب وحررنا أرضنا وحررنا العالم من إرهاب داعش، واليوم لا أحد يردع تركيا عضوة حلف الناتو عن جرائمها بحقنا، وهذه إدانة أخرى لحلف الناتو الذي كان من المفترض أن يوقف وحشية وهمجية الاحتلال التركي في شمال سوريا، أين مجلس الأمن من المجازر التركية بحق السوريين؟".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحيي الضحايا والشهداء.

(د أ/ل)

ANHA