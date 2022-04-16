مجلس مقاطعة كري سبي يدين عمالة ومحاباة الحزب الديمقراطي الكردستاني لدولة الاحتلال التركي

حضر البيان الذي قرئ في ساحة مجلس مقاطعة كري سبي بناحية عين عيسى، من قبل الرئيس المشترك للجنة بلديات المقاطعة، محمد درويش، العشرات من أعضاء ومؤسسات مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى.

حيث استنكر مجلس مقاطعة كري سبي ممارسات وسياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة البرزاني وتواطئه وعمالته للاحتلال التركي في مساعيه لتقسيم كردستان، ومحاربة مقاتلي حركة التحرر الكردستانية.

ولفت البيان إلى أن خيانة وعمالة الحزب الديمقراطي الكردستاني جعله دمية بيد الدولة التركية المحتلة، ومذعناً لمخططات الدول الاستعمارية بهدف تقسيم وحدة الشعب الكردي، مستشهداً بالجدار وسماحه ببناء قواعد عسكرية للمحتل التركي في باشور كردستان.

وحذر مجلس مقاطعة كري سبي خلال بيانه، من عواقب بناء الجدار كونه يسعى إلى تقسيم كردستان التاريخية والعمل على كسر إرادة المقاومة والصمود التي يبديها الشعب الكردي ضد نظام حكومة هولير والدولة التركية المحتلة.

وبيّن المجلس أن ممارسات وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني يعيد إلى الاذهان اتفاقات تقسيم كردستان على أسس قوموية وسياسية بما يخدم مصالح الدول الاستعمارية وحرمان شعوبها من بناء دولها المستقلة.

وختم البيان بمطالبة شعوب المنطقة بالقيام بثورة ضد سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني المحابية للدولة التركية المحتلة ومخططات الدول الاستعمارية ومصالحها في المنطقة.

(د)

ANHA