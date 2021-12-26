مجلس مقاطعة كري سبي يدين الاعتداء التركي على كوباني ويحمّل المجتمع الدولي المسؤولية

وحضر البيان الذي قرئ في أمام مبنى مجلس المقاطعة، من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس، صبري نبو، العشرات من أعضاء مؤسسات ولجان مجلسي مقطعة كري سبي وناحية عين عيسى.

وأدان البيان استهداف الاحتلال التركي، يوم أمس، لمنزل في حي الشهيدة بيمان في مدينة كوباني، ما أدى إلى استشهاد مواطنيْن اثنين وجرح آخرين.

وحمّل المجتمع الدولي والدولة الروسية الضامنة مسؤولية الهجوم الذي استهدف المواطنين لعدم التزامهم بتعهداتهم التي قطعوها بحماية المدنيين في تلك المناطق.

وأكد البيان أن صمت المجتمع الدولي وروسيا يعطي تركيا الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الهجمات بحق المواطنين وبالتالي إزهاق المزيد من الأرواح.

وطالب البيان في ختامه، المجتمع الدولي باتخاذ قرار ملزم يمنع الدولة التركية من شن الهجمات وارتكاب المجازر بحق المواطنين، وذلك ضمن المواثيق والقوانين الدولية التي يتشدق بها والتي من أهمها حماية المدنيين.

هذا وكررت الدولة التركية استهدافها للمواطنين والمناطق المأهولة بالسكان بطائراتها المسيّرة في كل من قامشلو وكوباني على مرأى من الضامن الروسي، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المواطنين، خلال الأشهر المنصرمة.

(ج)

ANHA