مجلس مقاطعة كري سبي يدعو أبناء العشائر في المناطق المحتلة إلى الانتفاض بوجه المحتل

جاء حديث نائب الرئاسة المشتركة تعليقاً على الجرائم المستمرة بحق أبناء عشائر مقاطعة كري سبي المحتلة، والتي كان آخرها اختطاف أحد وجهاء عشائر البو عساف من بلدة العلي باجلية وشاب من البلدة ذاتها عقبها بيومين.

استهل هزاع محمد حديثه بالقول "لم تتوقف جرائم المحتل التركي ومرتزقته، منذ احتلالهم لمقاطعة كري سبي في 9 تشرين الأول عام 2019، من قتل واختطاف وسطو وابتزاز ونهب للممتلكات، بهدف تهجير السكان الأصليين من مناطقهم.

وعن اختطاف أحد وجهاء عشيرة البو عساف العربية في قرية العلي باجلية، خلال الأسبوع المنصرم، المدعو هايل الحسان ابن شقيق شيخ العشيرة، واختطاف الشاب خضر جاسم المحمد من العشيرة ذاتها، بعده بيومين، وطلب فدية مالية قدرها 4 آلاف دولار أميركي لقاء الإفراج عنه، قال هزاع "اختطاف وجيه عشيرة هو مساس بالعشيرة كاملة، كوننا في منطقة تشكّل العشائر عمادها، والشيخ والوجيه ممثل للعشيرة كاملة".

وأردف "جرائم المحتل التركي لا تقف على اختطاف الرجال والوجهاء، بل تجاوزته إلى اختطاف النساء، وهذا شيء غريب في مناطقنا ومساس بعاداتنا وتقاليدنا التي تمنع مثل هذا الأمر".

هذا، ووثقت وكالتنا خلال العامين الماضيين قيام المرتزقة باختطاف 15 امرأة، بينهن 7 من بلدة العلي باجلية، والاعتداء بالضرب عليهن أمام ذويهن، أثناء الاختطاف.

وبيّن محمد "يعمد المحتل التركي ومرتزقته إلى هذه السياسة الخبيثة، من اختطاف الوجهاء والنساء، لعلمهم بعدم تقبله من قبل أبناء المنطقة التي يغلب عليها الطابع العشائري، بهدف إخضاع وتخويف من تبقى في تلك المناطق ودفعهم للهجرة منها؛ ليسهل عليهم تنفيذ مشروعهم الاستيطاني عبر توطين أسر مرتزقته بدل السكان الأصليين للمنطقة".

ودعا نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي في ختام حديثه، "أبناء العشائر في المقاطعة المحتلة للانتفاض في وجه المحتل التركي ومرتزقته وعدم الرضوخ والاستسلام لهم".

(د)

ANHA