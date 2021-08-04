مجلس مقاطعة كري سبي يعزي ذوي شهداء مجزرة الصفاوية

وزار وفد من مجلس مقاطعة كري سبي قرية الصفاوية التي تقع على خطوط التماس مع العدو التركي من الجهة الشرقية لناحية عين عيسى( 3 كيلو متر شرق قرية الشركراك)، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد زيدان خلف العيسى وأولاده.

وضم الوفد نائب الرئاسة المشتركة لمقاطعة كري سبي هزاع محمد وعدداً من الرؤساء المشتركين للمجالس التابعة للمقاطعة.

هذا واستهدف المحتل التركي ومرتزقته منزل المواطن "زايدن خلف العيسى بقذيفة دبابة مما أدى إلى استشهاده على الفور هو و 3 من أطفاله وهم كل من زياد 12 سنة وابنتيه هدى ومنى، فيما أسعفت زوجته وأحد أبنائه إلى مشافي الرقة بحالة حرجة.

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ANHA