مجلس مقاطعة الشهباء يستذكر ضحايا مجزرة قرية كفر صغير

وارتكب المرتزقة في الـ 14 من آب عام 2013 مجزرة بحق سكان قرية كفر صغير التابعة لمقاطعة الشهباء وراح ضحيتها العشرات من المدنيين.

وفي الذكرى الثامنة للمجزرة، تجمّع العشرات من أعضاء مجلس مقاطعة الشهباء، بالإضافة الى أعضاء المجالس والكومينات امام مركز المقاطعة الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وأصدر المجلس، اليوم، بياناً استذكر فيه ضحايا المجزرة واستنكر الصمت الدولي حيال الجرائم التركية المتواصلة في المناطق المحتلة من سوريا.

واستهل العضو في مجلس مقاطعة الشهباء، صبحي خليل، البيان بالقول "شهدت قرية كفر صغير الكردية التابعة لمناطق الشهباء بتاريخ 14-8-2013، مجزرة دموية بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، وحالات خطف لم يعرف مصيرهم حتى الآن، وقاموا بسرقة الممتلكات وتهجير المئات من الأسر التي كانت تعيش بأمان وسلام، على يد التنظيمات الإرهابية والتكفيرية ( داعش، ولواء التوحيد، والربيع العربي، وكتيبة آزادي، وكتيبة صلاح الدين الأيوبي، وغيرها) أمام أنظار المجتمع الدولي والإقليمي والنظام السوري، دون أن تتحرك تلك الجهات لمنع وقوع المجزرة".

ولفت البيان إلى مخطط إفراغ المنطقة من الكرد "لم تكتفِ تلك التنظيمات الإرهابية المدعومة من المخابرات التركية "الميت التركي" بارتكابها مجازر في قرية كفر صغير وتل حاصل وتل عران فقط، بل حاولت ارتكاب مجازر أخرى في قرى وبلدات كردية على طول الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا في مناطق الشهباء، كما تم تهجير الآلاف من المدنيين قسراً في تلك القرى والبلدات، وكان هدفهم هو التغيير الديمغرافي في هذه القرى، كخطوة أولى من المخطط العثماني "الميثاق الملّي".

واستذكر البيان "شهداءنا الأبرار الذين ارتقوا نتيجة المجزرة في قرية كفر صغير"، وأدان "بأشد العبارات هذه المجزرة بحق شعبنا".

ودعا البيان "المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان والجامعة العربية للخروج عن صمتهم والضغط على الدولة التركية، للخروج من الشهباء وعفرين ورأس العين وتل أبيض وجميع الأراضي السورية المحتلة"، كما دعا إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة المهجرين قسرياً إلى بلداتهم وقراهم".

(م)

ANHA