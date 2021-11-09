مجلس مقاطعة الشهباء يدين تهديدات تركيا ويطالب حكومة دمشق بممارسة صلاحياتها لإنهاء الاحتلال

وتجمع العشرات من أعضاء مجلس مقاطعة الشهباء بالإضافة إلى أعضاء المجالس والكومينات والاتحادات المدنية، اليوم الثلاثاء، أمام مركز مجلس المقاطعة الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، حاملين أعلام مجلس المقاطعة، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، حول التهديدات التركية على منطقة شمال وشرق سوريا.

وقرئ البيان باللغة العربية من قبل نائب الرئاسة المشتركة لمجلس المقاطعة، محمد حج عيسى.

وأشار البيان في مستهله إلى "أهمية مناطق الشــهباء باعتبارها إحدى بوابات الشرق الأوسط المهمة، كما أنها تجسد مثالاً مصغراً لثقافة المجتمع السوري وتنوعه الإثني".

وقال: "عمدت تركيا إلى احتلالها في شهر أيلول 2016 عبر احتلال مدينة جرابلس والباب وإعزاز وبمشاركة مرتزقة ما يسمى الجيش الوطني وإحداث تغيير ديمغرافي من خلال إبعاد مكوناتها الأصليين وتوطين واستقدام عوائل المرتزقة ومهجري باقي مناطق سوريا".

منوهاً أن "تركيا تتبع سياسة ممنهجة وعدوانية من خلال فتح المدارس باللغة التركية ورفع الأعلام التركية فوق المؤسسات لتتريك شعوبها وخاصةً ضد المكون الكردي عبر ارتكاب مجازر وممارسة أبشع أساليب التعذيب والانتهاكات والخطف لدفعهم للهجرة وتحويلهم من الأكثرية إلى أقلية وسرقة آثارها لطمس هوية المنطقة".

ومضى البيان مضيفاً بالقول: "ولقد ازدادت تهديدات أردوغان في الآونة الأخيرة على مناطق الشهباء ومنبج وشرق الفرات لخلق حالة من الخوف والهلع لدفعهم للهجرة وإثارة الفتن وممارسة حرب نفسية تمهيداً لشن هجوم على مناطقنا. لكن ردّ شعبنا كان واضحاً من خلال رفع وتيرة المظاهرات والمسيرات المنددة بالعدوان التركي ومرتزقته، عبر إعلان حالة النفير العام والاستعداد لأي هجوم تركي والإصرار على الدفاع عن مناطقه".

ودان مجلس الشهباء وباسم جميع مكوناته "وبشدة هذه الممارسات والتهديدات التركية ضد مناطقنا"، ودعا جميع السوريين والشرفاء الوقوف في وجه هذا المحتل والعدو التركي، كما دعا المجتمع الدولي لممارسة الضغط عليه وإخراجه من الشمال السوري ووقف جرائمه.

وطالب المجلس في ختام بيانه "الحكومة السورية بممارسة صلاحياتها دبلوماسياً وعسكرياً لإنهاء الاحتلال التركي".

(آ ر/س ر)

ANHA