مجلس مقاطعة الشهباء يدين هجمات الاحتلال التركي على شنكال وشمال شرق سوريا

وتجمع العشرات من أعضاء مجلس مقاطعة الشهباء وأعضاء الكومينات أمام مقر المجلس الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، وقرئ البيان من قبل العضوة في مجلس المقاطعة بثينة كالو، وقالت:

في عملية إرهابية جديدة للدولة التركية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية وقوانين حسن الجوار أقدمت الدولة التركية بتاريخ 16-17 أب بقصف جوي على مدينة شنكال الأهلة بالسكان المدنيين من العرب والكرد والايزيدين والذين تعرضوا للإبادة الجماعية على يد إرهابي داعش في أب 2014 وراح ضحيتها الألاف، واليوم الدولة التركية تستكمل مالم يستطيع داعش اكماله من خلال الاستمرار في قصف شنكال واستهدفت الدولة التركية الفاشية والمتآمرة مع الدول الإقليمية والدولية ضد المشافي لأهالي شنكال الذين قاتلو ضد إرهاب داعش التي ارتكبت مجازر الإبادة بحقهم واستطاعوا تأسيس إدارة ذاتية ديمقراطية تمثل إرادتهم ووجودهم .

إن هذه الاعمال العدائية ضد الشعب الايزيدي وأمام صمت المجتمع الدولي إنما يزعزع أمن واستقرار المنطقة ويتسبب في فقدان الأمل والعيش بسلام لدى سكانها

نحن باسم أهالي مقاطعة الشهباء ندين ونستنكر بشدة الاعتداءات الإرهابية والعدائية للدولة التركية على مدينة شنكال وندين صمت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، ونقول لهم أين كنتم عندما تعرضت شنكال لهجوم داعش وقتلوا وأسروا آلاف النساء والأطفال وبيعيهم في الأسواق.

ونطلب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان لضرورة التحرك ووقف هذه الاعمال الاجرامية بحق الشعب الايزيدي المسالم وبحق شعوب شمال وشرق سوريا الذي يتعرض يومياً لقصف متواصل من قبل تركيا ومرتزقته".

(ل)

ANHA