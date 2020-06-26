مجلس مقاطعة الحسكة يكرم المؤسسات التي ساهمت في حماية المحاصيل الزراعية

ونظم مجلس مقاطعة الحسكة حفل تكريم لأعضاء قوات الحماية الجوهرية وقوى الأمن الداخلي والمجلس العسكري، واتحاد الشبيبة السورية الثورية نظراً لجهودهم في حماية المحاصيل الزراعية خلال موسم الحصاد.

وخلال حفل التكريم الذي أقيم في منتزة كاوا في مدينة الحسكة، توجه الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة عبد الغني أوسو بالشكر لكل القوى الأمنية والمؤسسات المدنية التي ساهمت في حماية المحاصيل.

وأضاف عبد الغني أوسو "بفضل جهودهم في هذه السنة كانت نسبة الحرائق قليلة جداً مقارنة بالعام الفائت, ومنذ ما يزيد عن شهر وهم يقومون بحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق سواء كانت مفتلعة او بعوامل طبيعية خلال موسم الحصاد".

ومن تم تقديم بطاقات تكريم لأعضاء القوى الأمنية والمؤسسات المدنية.

ومن ثم تم تكريم تلك القوى ببطاقات شكر.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة الفلكلورية.

(كروب/ك)