مجلس مقاطعة عفرين والشهباء يجدد دعوته لفك الحصار

تشهد مقاطعة الشهباء حصاراً مشدداً تفرضه حكومة دمشق، منذ أكثر من 5 سنوات، شددته في آب عام 2022، لتعود وتشدده أكثر في أواخر شهر نيسان المنصرم.

وتمنع دمشق دخول المحروقات المستلزمات الطبية والأدوية والمواد الأساسية للحياة، إلى المقاطعة، الأمر الذي يضع حياة عشرات الآلاف من مهجّري عفرين وسكان مقاطعة الشهباء والنازحين إليها، في دائرة الخطر.

نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، جمال رشيد، علّق على الحصار في حديث لوكالتنا، وأكد أنه "كلما كانت هناك تحالفات واتفاقات جديدة بين الدول الفعالة في الأزمة السورية، نجد أن شدة الحصار على المناطق المحاصرة كمقاطعة الشهباء وحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، تزداد".

الضرر الناجم عن منع المحروقات

تابع رشيد حديثه عن الواقع المعاش بفعل الحصار والأضرار الناجمة عنه، قائلاً: "مع تشديد الحصار على مقاطعة الشهباء قبل أكثر من تسعة أشهر، تمنع حواجز حكومة دمشق دخول المحروقات، لتنخفض ساعات عمل مولدات الكهرباء قبل شهرين من خمسة ساعات إلى ساعتين فقط يومياً، ولتعلن هيئة الإدارة المحلية في 27 نيسان المنصرم عن انقطاع التيار بشكل كامل، وبالتالي انقطاعها عن المخيمات أيضاً".

وأوضح رشيد أن الكميات القليلة المتبقية لديهم يسخرونها للمياه وللخبز، مضيفاً "نحن أمام كارثة إنسانية؛ كون كمية المحروقات التي بقيت بحوزتنا قليلة جداً، وبالأخص لأن البنى التحتية في المقاطعة مدمرة وكافة ضروريات الحياة بحاجة إلى المحروقات ومنها عمل المناهل واستخراج المياه وتوزيعها على الأهالي وعمل المخابز الآلية وتوزيع مادة الخبز على الكومينات".

وزاد إلى حديثه "كما نمد المطحنة الوحيدة في المنطقة بمادة المازوت للعمل وإنتاج الطحين للمخابز".

واستكمل رشيد حديثه عن الضرر الذي طال القطاع الصحي، وقال: "أثّر الحصار بشكل كبير على الوضع الصحي في المقاطعة، فلعدم استطاعة الأهالي الوصول إلى المشافي والنقاط الطبية، حدثت حالات وفاة نتيجة عدم توفر المواصلات، كما أن المشفى والأجهزة الطبية وغيرها من المستلزمات تعمل على الكهرباء، مما يتطلب تشغيل المولدات بشكل مستمر وعلى مدار 24 ساعة، لكن مادة المازوت غير متوفر، الأمر الذي يهدد عمل المشفى أيضاً إن لم يتم فك الحصار".

أشار رشيد إلى أن الواقع الزراعي في مقاطعة الشهباء مهدد نتيجة عدم توفر مادة المازوت لحصد المزارعين موسمهم، أو لري محاصيلهم.

دعوة

واختتم رشيد حديثه بتجديد الدعوة إلى فك الحصار، وقال: "نناشد الجهات الحقوقية والإنسانية للقيام بواجبها وفك الحصار عن مقاطعة الشهباء؛ لأن تتجه صوب كارثة إنسانية حقيقية".

يشار إلى أن نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، جمال رشيد، كان قد شدد خلال لقاء نشرته وكالتنا في 13 نيسان المنصرم، على ضرورة وضع حد لهذا الحصار والممارسات المتبعة بحق أهالي المنطقة.

(س ر)

ANHA