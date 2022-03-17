مجلس مقاطعة عفرين المحتلة: لن نتراجع حتى العودة إلى عفرين حرة

أدلى مجلس مقاطعة عفرين اليوم الخميس، ببيان في الذكرى السنوية الرابعة لاحتلال مقاطعة عفرين في 18 آذار عام 2018.

تجمع العشرات من أعضاء مجلس المقاطعة ومجلس مخيم سردم، في المخيم للإدلاء بالبيان المندد باحتلال مقاطعة عفرين المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

قرئ البيان باللغتين الكردية والعربية من قبل نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين محمد عبدو، والرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين زلوخ بكر على التوالي.

'هولوكوست عفرين لا تزال مستمرة'

وقال مجلس مقاطعة عفرين في مستهل بيانه إن "أربعة أعوام مضت على هولوكوست عفرين. والتركية الفاشية لا زالت مستمرة" فيها.

مضيفاً: "أربعة أعوام مازالت عفرين تحترق بنيران الإرهابي الداعشي أردوغان، ولا تزال الانتهاكات مستمرة من قتل وخطف وتغيير ديمغرافي والاستيلاء على أملاك المدنيين في الداخل العفريني. وبتعبير أدق الإبادة الثقافية والتاريخية والطبيعية يجريها الـ (MIT) ومرتزقة هتلر العصر أردوغان، هذه الانتهاكات التي تقوم بها الدولة التركية في عفرين لها تعريف واحد لا غير، ألا وهو الإرهاب".

مبيّناً أن "كل هذه الانتهاكات الوحشية تمارس أمام مرأى ومسمع العالم أجمع والمنظمات التي تدّعي حماية حقوق الإنسان".

مجلس مقاطعة عفرين المحتلة زاد في بيانه بالقول: "شاهد العالم كيف قاوم العفرينيون ٥٨ يوماً أمام أعتى الأسلحة التكنولوجية الحديثة وأيضاً المحرمة دولياً دون أن يحرك الوجدان العالمي ولازال هذا الوجدان يعاني من سبات".

'الشعب المهجر في الشهباء كله إصرار على المقاومة'

وأكد المجلس أن "الشعب العفريني المهجر قسراً من أرض آبائه وأجداده منذ أربعة أعوام مستمر في مقاومة العصر بمرحلتها الثانية، يوم بعد يوم يزداد إصراره على المقاومة رغم الصعوبات والحصار.

الشعب المهجر في الشهباء كله عزيمة وإصرار في مقاومته. يومياً يتعرض للانتهاكات اللاإنسانية والفاشية التركية تقوم بقصف المدنيين بشكل دائم وترتكب المجازر بحق المدنيين العزّل وخاصة الأطفال الابرياء.

نحن الشعب العفريني هنا نسأل أين هي مؤسسات حقوق الإنسان وإلى متى سيهمشون الشعوب ومستقبل الشعوب مقابل النظام الرأسمالي السلطوي؟".

'لن نتراجع حتى العودة إلى عفرين حرة'

وشدد مجلس مقاطعة عفرين المحتلة على المقاومة حتى تحرير عفرين، بقوله: "مرة أخرى نحن الشعب العفريني كما عاهدنا الشهداء نجدد عهدنا بأنه مهما كان الثمن سنستمر في مقاومتنا حتى النهاية ولن نتراجع حتى الوصول إلى عفرين حرة والعودة بكرامة إلى الأرض المقدسة.

"يجب أن يُحاكم أردوغان كقاتل"

وننادي جميع المؤسسات التي تسمي نفسها بحقوق الإنسان والأمم المتحدة ونطالبهم بإعادة النظر في أساليبهم ومقارباتهم من قضايا الشعوب ويحركوا وجدانهم ولو قليلاً ويوثقوا هذه الانتهاكات، وأن يُحاكم أردوغان كقاتل".

(س ر)

ANHA