مجلس مقاطعة عفرين المحتلة يطالب بمحاكمة قتلة الأطفال المُهجّرين في تل رفعت

وتجمعت العشرات من أسر الشهداء وأعضاء المؤسسات والاتحادات المدنية أمام دوار شهداء مجزرة تل رفعت الواقع في مدخل مدينة تل رفعت في مقاطعة الشهباء، رافعين صور الأطفال الذين استشهدوا خلال المجزرة.

وفي بيان، قال الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين محمد نعسو: "منذ ثلاثة أعوام، وعفرين تحترق بنار الاحتلال لا يمضي يوم في عفرين دون أن تتم فيها حالات اختطاف وجرائم قتل وسلب ونهب واعتداء على الممتلكات وقطع أشجار الزيتون المعمرة، في الداخل العفريني يبقى العفرينيون مع الموت وجهًا لوجه".

ولفت البيان إلى جريمة التغيير الديمغرافي التي تطبقها دولة الاحتلال التركي في عفرين المحتلة "الاحتلال التركي يقوم بسياسة منهجية اتجاه سكان عفرين الأصليين، وذلك لإفراغها محدثًا بذلك تهجيرًا قسريًّا، والهدف هو التغيير الديمغرافي بشكل كامل".

وذكّر البيان بالمجازر التركية بحق الشعب السوري "يتعرض الشعب العفريني المُهجّر قسرًا، يوميًّا، للقصف من قبل الدولة التركية ومرتزقتها، وهذه الهجمات سبّبت الكثير من الأوجاع والآلام، وأدت إلى العديد من المجازر مثل مجزرة تل رفعت وعقيبه وباشمرا، ونتيجة هذه المجازر فقد الكثير من الأطفال الأبرياء أرواحهم، والذين كانوا بانتظار عودتهم لديارهم ومدارسهم وألعابهم التي بقيت غير مكتملة مع أصدقائهم في وطنهم، أصبحوا ضحايا هذه الهجمات الوحشية.

إن هذه المجزرة ليست الوحيدة، بل هناك المئات من المجازر التي ارتكبت بحق أطفال سوريا، وأيضًا في كافة أنحاء كردستان يتعرض الأطفال للوحشية".

ولفت البيان إلى بقاء المجرمين دون محاسبة "لقد مرّ عام كامل على مجزرة تل رفعت دون محاكمة القتلة، رغم أن تقرير لجنة تحقيق الدولية لمجلس حقوق الإنسان وصفت هذه الجريمة بأنها جريمة حرب، والمسؤول المباشر عنها أردوغان". إن هذا التقصير من قبل المؤسسات الحقوقية جعل من أردوغان يستمر بوحشية تجاه الشعب العفريني والشعب السوري كافة".

وطالبت أسر شهداء مجزرة تل رفعت وسكان عفرين ومجالسه عبر البيان "بمحاكمة القاتل أردوغان، ونضم صوتنا إلى صوت بعض المنظمات الحقوقية التي تطالب بإدراج الائتلاف السوري ضمن لائحة الإرهاب، لأن هذا الائتلاف أصبح شريكًا لأردوغان ومجازره التي يتعرض لها العفرينيون بشكل يومي".

وأكد البيان أن شعب عفرين في الشهباء سيواصل المقاومة "بإصرار حتى العودة بكرامة إلى أرضه ووطنه عفرين".

(م)

ANHA