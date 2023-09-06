مجلس منبج العسكري: يد الغدر تطال أحد قادتنا

أصدر مجلس منبج العسكري، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، جاء فيه:

"مرة أخرى تطال يد الغدر أحد قادتنا في مجلس منبج العسكري الرفيق بوزان عثمان بركل، من خلال زرع عبوة ناسفة في سيارته صباح اليوم، الأربعاء، واستشهد إثرها الرفيق بوزان عثمان بركل".

وأوضح مجلس منبج العسكري: "أن رفيقنا بوزان كان من الأشخاص الذين التحقوا بالنضال في وقت مبكر وكان يعمل في مكتب العلاقات العسكرية وجهوده وبصمته بين الشعب والعشائر واضحة. بالإضافة إلى جهوده الكبيرة التي بذلها في مسيرته، كان مناضلاً لا يعرف اليأس وصاحب أخلاق عالية".

وتعد مجلس منبج العسكري بالانتقام من الخونة، وقال: "إننا في المجلس العسكري نعاهد الشهيد بوزان إننا سنكمل مسيرته وسننتقم له ونقطع الأيدي الغادرة الي تحاول العبث بأمن واستقرار مناطقنا".

سجل الشهيد كالتالي:

الاسم الحقيقي والنسبة: بوزان عثمان بركل

اسم الام: صلوحة

اسم الاب: عثمان

مكان وتاريخ الولادة: كوباني 1/1/1974

مكان وتاريخ الاستشهاد: منبج 6/9/2023

(أ ب)