مجلس منبج العسكري: سقوط 120 قذيفة مدفعية وهاون على قرى منبج والباب

وأفاد المجلس بأن "الاحتلال التركي يصعد من انتهاكاته العدائية، بحق المدنيين في منبج، وعلى عدة جبهات الشمالية والشمالية الغربية من خلال توسيع نطاق عملياته العدوانية.

واستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته (درع الفرات)، بلدة العريمة وقريتي كورهيوك والبوغاز والكاوكلي وقرت ويران والصيادة.

وتم استهدف هذه القرى من قواعده المتمركزة في شيخ الناصر والشويحة الواقعة غربي مدينة منبج، بالقذائف ومدافع الهاون.

بدأت الاعتداءات، في تمام الساعة 11:30 مساء أمس، واستمرت حتى الساعة 5:00 فجر اليوم.

الحصيلة الأولية لهذا العدوان بلغت 120 قذيفة مدفعية وهاون، مع العلم أنه هذه الإحصائية تتجدد باستمرار نظراً للانتهاكات المتواصلة.

وعلى صعيد آخر، وفي تمام الساعة 1:22 صباحاً، استهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، قرية أم عدسة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع العلم أن هذه القرى آهلة بالسكان.

تجدر الإشارة أن الاحتلال التركي ومرتزقته، يصعد من حدة هجماتهم العدوانية على مناطق منبج في محاولة منهم جعلها على صفيح ساخن من عدم الاستقرار والأمن".

(ف)