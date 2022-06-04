مجلس منبج العسكري: قُصفت قرى آهلة بالسكان بـ 25 قذيفة منذ يوم أمس

وأوضح المركز أن "الاحتلال التركي ومرتزقته (درع الفرات)، استهدفوا في تمام الساعة 11:00 من مساء يوم أمس، قرية المحسنلي شمال مدينة منبج، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، معرضين حياة المدنيين العزل للخطر".

وأضاف المركز إن "قرية الحمرا غرب مدينة منبج تعرضت للقصف بعد منتصف الليل بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى قصف الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الهوشرية والجات شمال شرق منبج بقذائف الهاون والمدافع من قواعده المتمركزة في قرية قيراطة والتوخار، في الساعة 01:08".

وذكر المجلس أن "الحصيلة الأولية لهذه الاعتداءات بلغت 25 قذيفة، واستمر القصف على هذه القرى حتى الساعة 2:30"، موضحاً أن "الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون بشكل عشوائي هذه القرى، ما يتسبب بأضرار مادية بالأراضي الزراعية ومنازل الأهالي".

(س ع/ج)

ANHA