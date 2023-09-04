مجلس منبج العسكري: مقتل وإصابة 44 من مرتزقة الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري، اليوم بياناً كشف فيه حصيلة هجمات الاحتلال التركي على ريف منبج الشمالي والغربي، جاء فيه:

"هاجم مرتزقة الاحتلال التركي في صباح يوم الجمعة في الأول من أيلول، هجوماً برياً على ريف مدينة منبج الشمالي والغربي، والهجوم كان من عدة محاور وبلدات وعلى القرى الآهلة بالسكان، والذي أدى إلى حركة نزوح الأهالي في المنطقة.

وتصدت قوات مجلس منبج العسكري لهجوم بري وردت عليه، ثم عادو مرتزقة الاحتلال التركي الهجوم على قرية الدندنية بقذائف الهاون والمدفعية من قاعدتهم المتمركزة في الكربجلي مع العلم أن القرى آهلة بالسكان.

حيث هاجم مرتزقة الاحتلال التركي قرية محسلني في الريف الشمالي لمدينة منبج ما أدى إلى استشهاد 4 أطفال من عائلة واحدة، وإصابة مدنيين بجروح في كل من قرى عرب حسن وعون الدادات شمالي منبج.

وفي يوم السبت، الثاني من أيلول الجاري واصل مرتزقة الاحتلال التركي عدوانهم على قرى منبج الشمالية والغربية على طول خط الجبهة بالأسلحة الثقيلة ومدافع الهاون بشكل متقطع والذي شكل حالة خوف بين الأهالي.

وأدى إلى استشهاد مواطنين بينهم، المسنة فاطمة الحاج محمد الخليف (في العقد السابع من عمرها) وأصيب آخرون، كما اختطف المرتزقة شقيق المصابين من منزلهم.

ويوم أمس استمر مرتزقة الاحتلال التركي بقصف القرى الآهلة بالسكان في كل من قرى محسلني وعرب حسن في الساعة السادسة عصراً حيث تصدت لهم قوات مجلس منبج العسكري.

أما في يوم الرابع من أيلول، فحاول مرتزقة الاحتلال التركي مجدداً الهجوم على نقاط مجلس منبج العسكري في قرية عرب حسن حيث تصدت قوات مجلس منبج العسكري له وأفشلت الهجوم ولاذ المرتزقة بالفرار بعد وقوع قتلى وجرحى منهم وتم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة.

وحسب المعلومات المؤكدة الواردة من خطوط الجبهة فإن عدد قتلى المرتزقة بلغ 26 قتيلاً و21 جريحاً".

(ف)