مجلس منبج العسكري: جميع قواتنا موجودة في نقاطها

أكد الناطق باسم قوات مجلس منبج العسكري شرفان درويش، أن المعلومات التي تتحدث عن سيطرة مرتزقة دولة الاحتلال التركي على قرية البويهج في الريف الشرقي لمدينة الباب عارية عن الصحة، وتشهد في الوقت الحالي اشتباكات بين قوات المجلس والمرتزقة المهاجمين.

وشن مرتزقة دولة الاحتلال التركي منذ ساعات الصباح الباكر، هجوماً برياً على الريف الشمالي والغربي لمدينة منبج، رافقه قصف بري مدفعي وصاروخي، تصدت له قوات مجلس منبج العسكري وتمكنت من إفشال الهجوم في ريف منبج الشمالي، بينما تستمر إلى هذه اللحظة الاشتباكات عند حدود بعض القرى في الريف الشمالي الغربي لمنبج.

(أ م)

ANHA