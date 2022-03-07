مجلس منبج العسكري: الاحتلال التركي يستمر باستفزازاته ومحاولات توتير الأجواء

تصريح شرفان درويش لوكالتنا جاء تعليقاً على التصعيد التركي في جبهات منبج، من خلال عمليات القصف شبه اليومية سواء بالمدافع أو الصواريخ أو الطيران المسيّر.

كانت آخر عمليات الاستهداف قصفُ قرية عرب حسن شمال غرب مدينة منبج، إذ تتركز هجمات الاحتلال التركي على القرى الآهلة بالسكان، ما يعرّض حياة المواطنين للخطر.

حول ذلك، قال الناطق باسم مجلس منبج العسكري، شرفان درويش، إن "دولة الاحتلال التركي مستمرة باستفزازاتها ومحاولات توتير الأجواء عبر إعادة شبح الاشتباكات والقصف".

وأشار إلى أن "الاحتلال التركي مستمر بهذه السياسة، سواء عبر مرتزقته أو عبر قواعده الموجودة على خطوط الجبهات، وكان في منبج استهدافات متكررة بالجبهة الشمالية، في قرى الجات وعون الدادات وعرب حسن، كل هذه القرى تتعرض بشكل يومي للقصف".

لفت الدرويش إلى أن الاحتلال التركي استخدم في الفترة الأخيرة طائرات مسيّرة في عمليات القصف التي استهدفت القرى الآهلة بالسكان، مما أدى إلى سقوط جرحى.

وأضاف "المدنيون الآمنون في قراهم يتعرضون بشكل يومي للقصف، ونرى أن الدولة التركية مستمرة بشكل ممنهج بهذه الاستفزازات".

وعن موقفهم من هذه الهجمات، قال شرفان درويش "نحن نستخدم حقنا في الدفاع عن النفس، ونؤكد للشعب أننا سنكون الدرع الحصين ضد هذه الاستهدافات وأطماع العدو باحتلال هذه المناطق. فخلال السنوات التي مضت وصلنا إلى مرحلة متقدمة في بناء منظومتنا الدفاعية التي ستفشل مخططات الأعداء، ويجب على الأهالي أن يكونوا حذرين".

وأنهى الناطق باسم مجلس منبج العسكري حديثه قائلاً "ندعو المجتمع الدولي والجهات الضامنة المطلعة بشكل مباشر على هذه الانتهاكات إلى تكثيف جهودها، لأن سوريا بعد 11عاماً من الحرب، بحاجة إلى السلام، ونحن في مرحلةٍ، الجميع فيها أحوج ما يكون إلى البحث عن حلول سلمية".

(ج)

ANHA