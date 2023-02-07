مجلس منبج العسكري يقدم مواد إغاثية للمتواجدين في خيم الإيواء

نصبت في شمال وشرق سوريا، يوم أمس عشرات الخيم في المدن والنواحي والبلدات، لإيواء الأهالي في حال حدوث أي خطر وأيضاً ليتوجه إليها المواطنون الذين يشعرون بخطر انهيار منازلهم بعد الزلزال الذي وقع فجر يوم الاثنين.

وفي مدينة منبج، سارع مجلس منبج العسكري، لتقديم مواد إغاثية من محروقات وأغذية للأسر التي التجأت إلى الخيم التي نصبت بمبادرة من الإدارة المدنية الديمقراطية في مبنج وريفها والمواطنين.

وفي السياق، قال قائد لواء الشهيد ديرسم في قوات مجلس منبج العسكري بركان القبة: "بعد أن ضرب الزلزال المنطقة وخوف الأهالي من انهيار الأبنية السكنية، وإخلائهم لها، سارعنا لتقديم الخدمات للخيم التي نصبت في مدينة منبج للإيواء".

وتابع: "قدمنا مادة المازوت للتدفئة ومواد غذائية ، بشكل إسعافي" ، مؤكداً :" نحن متواجدون على مدار الساعة لخدمة شعبنا لأن واجبنا حمايته ومساعدته، وفي جاهزية تامة لحدوث أي طارئ".

يوم أمس وعبر بيان ، تقدمت قوات سوريا الديمقراطية بالتعازي للأهالي في مدن مرعش وديلوك وكافة مناطق باكور التي تعرضت للزلزال وأعلنت تضامنها معهم، وأكدت أن قواتهم على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة الفورية لتجاوز آثار الزلزال على الأراضي السورية.

(ش س/سـ)

ANHA