مجلس منبج العسكري يكشف سجل الشهيد خلو رش

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري بيانا بهذا الشأن قال فيه:

"في كل مسارات النضال و الكفاح و حروب التحرير؛ دائماً تكتب الانتصارات بأرواح الشهداء و دماء الجرحى و جهد و عرق من ناضل في مواقع الشرف و التضحيات.

ببالغ الحزن والأسی تلقينا نباً استشهاد أحد أعضاء مجلس منبج العسكري الشهيد “خليل بكي ” الملقب بـ ”خلو رش" إثر حادثة تعرض لها.

لقد كان الشهيد يتحلی بأخلاق رفاقية عالية، وصفات حميدة إلى جانب حماسه و حبه للحياة، وكسب بذلك حب واحترام من حوله. و الشهيد “خليل بكي ” من أبناء مدينة كوباني، كان من الأوائل الذين حملوا السلاح و انخرطوا في صفوف النضال لأجل الدفاع عن شعبه، وصاحب مسيرة نضالية طويلة، لم يتوانى لحظة عن أداء واجباته الوطنية و بروح فدائية منقطعة النظير.

إننا في مجلس منبج العسكري نعزي انفسنا بفقدانه، فالشهيد اثبت للجميع في حياته بان حب الوطن والدفاع عنه من اسمى ما يمتلكه المرء من حب لأرضه وشعبه. و نعزي ذوي الشهيد “خليل ” و كافة عوائل الشهداء، وسیکون وعدنا لشهيدنا البطل هو السير علی خطاه و اكمال مسيرته النضالية و تحقيق كافة الأهداف التي سعى الشهداء للوصول إليها.

ونورد سجل الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي : خلو رش

الاسم والكنية: خليل بكي

اسم الأم : عائشة

اسم الأب : حمان

مكان وتاريخ الولادة :كوباني قرية زريك ١٩٧٤

مكان وتاريخ الانتساب : منبج ٢٠١١

مكان وتاريخ الاستشهاد : منبج ٢٠٢٢/١/٢١

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ANHA