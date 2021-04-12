مجلس منبج العسكري يكشف سجل المقاتل الشهيد مرعي طقطوق

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري بياناً بهذا الخصوص قال فيه:

"ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ ارتقاء أحد أبطال مجلس منبج العسكري، إلى مرتبة الشهادة، أثناء تأدية مهامه العسكرية. وهو الشهيد البطل ”مرعي حسن طقطوق” ابن مدينة منبج البار، القيادي في لواء الشهيد نيمت، التابع لمجلس منبج العسكري.

انضم الشهيد البطل إلى قوات مجلس منبج العسكري عام 2016 أثناء حملة تحرير مدينة منبج، شارك في حملات تحرير منبج، الرقة ، الطبقة، دير الزور. وانضم إلى الحياة الثورية بكل إخلاص وتفانٍ. كما عرف بين رفاقه بهدوئه وصبره الكبير أمام تحمل الصعوبات، وارتباطه الشديد بالروح الرفاقية بكل صدق.

وعلى هذا الأساس نعزي أنفسنا وعائلة الشهيد البطل و كافة عوائل الشهداء و أهلنا في مدينة منبج الأبية، بأننا سنبقى على العهد، و إكمال المسير على خطى الشهيد. كما نعاهد شعبنا في شمال وشرق سوريا على المضي قدماً لتحرير كافة مناطق سوريا من الإرهاب.

نورد للرأي العام سجل الشهيد البطل كالتالي :

الاسم الحركي: مروان منبج

الاسم الحقيقي: مرعي حسن طقطوق

اسم الأم : حميدة

اسم الأب : حسن

مكان و تاريخ الولادة: منبج 1994

مكان و تاريخ الانتساب: منبج 2016

مكان و تاريخ الاستشهاد: منبج 12/4/2021"

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ANHA