مجلس منبج العسكري يكشف سجل أحد شهدائه

وكشف المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري اليوم عن سجل المقاتل الشهيد حسين السلامة، وذلك عبر بيان جاء فيه:

"ببالغ الحزن و الأسى تلقينا نبأ استشهاد أحد مقاتلي مجلس منبج العسكري، و هو الشهيد "حسين السلامة " الذي استشهد بعد صراع طويل مع مرض عضال.

الشهيد حسين، انضم إلى قوات مجلس منبج العسكري عام 2017 . وهو من أبناء قرية المسكنة، جنوب مدينة منبج. لقد عرف الرفيق الشهيد "حسين" بين رفاقه بالهدوء والتواضع، ذو خلق حسن. و نتيجة تعامله الحسن بين رفاقه كان يتصف بروح الجماعة والتشاركية بأفكاره و الحوار المستمر مع رفاقه. وعمل بكل إخلاص و جهد كبير حتى يوم استشهاده.

وإننا نعزي أنفسنا و عائلة الرفيق الشهيد و جميع أبناء شعبنا و كافة عوائل الشهداء، ونقول للجميع بأن الشهيد هو مقياس تقدمنا في كافة مجالات الحياة ضمن صفوف الثورة، و الانتقام لدمائهم الذكية الطاهرة سيكون عنوان نضالنا حتى تحقيق النصر.

و نورد للرأي العام سجل الشهيد كالتالي :

الاسم و الكنية : حسين السلامة

مكان و تاريخ الولادة : مسكنة 1990

اسم الأم : علياء

اسم الأب : علي

مكان وتاريخ الانتساب : منبج 5/10/2017

مكان و تاريخ الاستشهاد : منبج 31/10/2021

(ل)

ANHA