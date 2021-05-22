مجلس منبج العسكري يكشف نتائج القصف وتصديهم لمحاولة تسلل المرتزقة  لقرية الجات

وقال المركز الإعلامي لمجلس منبح العسكري أنه "في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتاريخ 21 أيار 2021 قامت مجموعة من مرتزقة درع الفرات المدعومين من تركيا، بالتسلل إلى نقاط قوات مجلس منبج العسكري، في قرية الجات، شمال شرقي مدينة منبج. وتصدى لهم مقاتلو مجلس منبج العسكري بكل قوة، وتم قتل ثلاثة مرتزقة من المهاجمين و لاذ البقية بالفرار. ووقعت أسلحتهم بيد المقاتلين".

ونوه المركز أنه تزامن الهجوم ومحاولة التسلل بقصف تركي عشوائي على قريتي الجات والهوشرية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، في محاولة سحب جثثهم في تلك الأثناء، حيث أطلقت قرابة ٥٠ قذيفة من قاعدة الاحتلال التركي في قرية قيراطة شمال شرقي مدينة منبج على القريتين".

وأشار المركز الإعلامي أنه تسبب القصف في تدمير عدد من منازل المدنيين وأثار الهلع بين سكان القريتين وأستمر القصف حتى الساعة 7:00 مساء، كما أدى إلى حرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قريتي الجات والهوشرية".

(ل)

ANHA