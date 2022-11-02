مجلس منبج العسكري يكشف حصيلة القصف التركي على منبج خلال شهر

كشف مجلس منبج العسكري على موقعه الرسمي ومعرفاته على مواقع التواصل الافتراضي حصيلة استهداف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لريف مدينة منبج خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري أن قصف دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها تركز على 11 قرية في الريف الغربي لمدينة منبج "عون الدادات، العسلية، الفارات، الكاوكلي، بووزكيج، الذيابات، عرب حسن، المحسنلي، الصيادة، الماصي، الدندنية".

وكشف المركز عن عدد القذائف التي سقطت على القرى الآنفة الذكر "65 قذيفة من نوع هاون سقطت في تلك القرى الآهلة بالسكان".

ولفت أن القصف الموجه من نقاط تمركز جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، تسبب بخسائر مادية كبيرة ألحقت بممتلكات المواطنين في قرى الياشلي، وتوخار كبير، والبلدق، والشيخ ناصر، وقال المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري: "القصف تسبب بخسائر مادية، وخلق حالة من الخوف والذعر بين السكان".

وأرفق المركز الحصيلة بمشاهد فيديو توثق عمليات القصف التي استهدفت قرى منبج، والخسائر التي خلفها القصف.

(أم)

ANHA