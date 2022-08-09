مجلس منبج العسكري يكشف حصيلة ١٠ أيام لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على منبج

أصدر المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري اليوم بياناً كشف فيه حصيلة هجمات دولة الاحتلال التركي على قرى منبج، جاء فيه:

"يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقة (درع الفرات)، منذ عشرة أيام، اقتراف المزيد من الانتهاكات والاعتداءات الصارخة، عبر قصفه، لعدة قرى، وعلى عدة جبهات، والقرى التي قصفت هي: (عرب حسن، والمحسنلي، وعون الدادات، وتوخار والهوشرية والجات والصيادة واليالنلي والكاوكلي وكورهيوك والبوغاز).

وخلال عشرة أيام الماضية، استهدف الاحتلال التركي هذه القرى، بـ 81 قذيفة هاون، وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، من قواعده المتمركزة في قرية التوخار الكبير، والشيخ ناصر والياشلي، بشكل عشوائي، والتي تسقط بالقرب من منازل المدنيين، بينما يستمر هذا القصف بشكل شبه يومي.

الجدير بالذكر أن جيش الاحتلال التركي لا يزال مستمراً بانتهاكاته على القرى الآهلة بالسكان وبحق المدنيين، وخاصة في تلك القرى التي تقع بمحاذاة خط الجبهة الأمر الذي يؤدي إلى حالة هلع وذعر بين المدنيين".

(ف)